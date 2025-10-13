به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه، فیلم سینمایی «معجزه گر» محصول ۱۹۶۲ و به کارگردانی آرتور پن چهارشنبه ۲۳ مهر ساعت ۱ بامداد روی آنتن می‌رود.

پتی دوک و آن بنکرافت در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

داستان این فیلم براساس زندگی هلن کلر نویسنده نابینا و ناشنوای معروف است. آن سالیون مسئولیت آموزش زبان اشاره به هلن کلر با بازی پتی دوک دختر نابینا و ناشنوایی را به عهده می‌گیرد که امکان ارتباط او با محیط و اطرافیان فقط لامسه است. وظیفه‌ای طاقت‌فرسا و ظاهرا ناممکن که پس از طی فراز و نشیب‌های بسیار، از عهده آن برمی‌آید و موفق می‌شود با هلن ستیزه‌جو و ناسازگار، رابطه‌ای دوستانه برقرار کند.

«معجزه‌گر» همان روز ساعت ۷ صبح بازپخش می‌شود.