ورمقانی: سلامت و شور انتخاباتی در کردستان باید فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر ورمقانی پیش از ظهر سه شنبه در نشست با کارکنان فرمانداری سنندج، به مشکلات موجود در این نهاد اشاره کرد و گفت: کاملاً با شرایط و مشکلات فرمانداری‌ها آشنا هستم چرا که خود سال‌ها در جایگاه فرماندار خدمت کرده‌ام با این حال، نباید ذهن‌ها صرفاً درگیر کمبودها شود، بلکه باید توجه اصلی بر انجام رسالت و مأموریت ذاتی فرمانداری‌ها معطوف باشد.

وی همچنین بر اهمیت بهبود زیرساخت‌ها و تجهیز امکانات اداری برای تسهیل در انجام وظایف فرمانداری‌ها تأکید کرد.

ورمقانی در بخش دیگری از سخنان خود از آغاز برنامه‌های بازسازی و بهسازی ساختمان‌های بخشداری‌ها در استان خبر داد و افزود: کارشناسی وضعیت فضاهای اداری بخشداری‌ها در دستور کار قرار گرفته است و ساختمان‌هایی که نیاز به احداث یا تعمیر اساسی دارند، شناسایی و رفع مشکلات آن‌ها پیگیری خواهد شد.

وی تأکید کرد: این اقدامات در راستای افزایش کارآیی و بهبود خدمات به مردم انجام می‌شود.

آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات سالم و پرشور

معاون سیاسی، امنیتی و امور اجتماعی استاندار کردستان همچنین بر آمادگی کامل استان برای برگزاری انتخابات تأکید و اظهار کرد: انتخابات یکی از مهم‌ترین وظایف اجرایی وزارت کشور است و علاوه بر صیانت از سلامت و شور انتخاباتی، باید از لحاظ تجهیزات و امکانات سخت‌افزاری نیز آمادگی کامل وجود داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: تمامی فرمانداری‌ها باید برای برگزاری یک انتخابات شفاف و سالم، همه امکانات لازم را آماده کنند.

ورمقانی در ادامه سخنان خود به جایگاه نیروهای وزارت کشور در فرمانداری‌ها اشاره کرد و افزود: بیش از ۸۰ درصد فرمانداران، بخشداران و معاونان از نیروهای وزارت کشور هستند و باید جایگاه این نیروها حفظ شود و کارشناسان و کارکنان وزارت کشور باید اشراف کامل بر وظایف سایر دستگاه‌های اجرایی داشته و نقش نظارتی خود را به‌خوبی ایفا کنند.

وی تأکید کرد: حفظ و تقویت این جایگاه می‌تواند به انجام بهتر و مؤثرتر مأموریت‌ها کمک کند.

آخرین مهلت استعفای داوطلبان شوراهای شهری ۲۷ مهرماه است

ورمقانی در بخش دیگری از سخنان خود به انتخابات شوراهای اسلامی اشاره کرد و گفت: طبق تقویم انتخاباتی، آخرین مهلت استعفای داوطلبان شوراهای شهری ۲۷ مهرماه است و عملاً روند انتخابات آغاز شده است.

وی اذعان کرد: در بخش شوراهای روستایی هنوز با چالش داوطلبی در برخی روستاها مواجهیم که باید برای تشویق و ترغیب مردم به نامزدی، اقدامات مؤثری صورت گیرد.

وی بر لزوم مشارکت روستاییان در انتخابات شوراها تأکید کرد و گفت: شوراها نهاد مدنی مشارکت مردم هستند و هیچ روستای واجد شرایط نباید بدون شورای اسلامی بماند.

ورمقانی در پایان سخنان خود به اهمیت حضور مستمر مدیران در میان مردم اشاره کرد و گفت: هر اندازه ارتباط مسئولان با مردم بیشتر باشد، اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی در مسیر توسعه تقویت خواهد شد و اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی در سطح روستاها یکی از ضرورت‌های مدیریت مردمی است.