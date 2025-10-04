آخرین مهلت استعفای داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی ۲۷ مهرماه اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر ورمقانی اعلام کرد: طبق تغییرات قانون جدید انتخابات شوراهای اسلامی، داوطلبان شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی شهر باید حداکثر تا تاریخ ۲۷ مهرماه استعفای خود را اعلام کنند. همچنین، داوطلبان شورای روستا باید تا ۳۰ آبان استعفا دهند.

وی گفت: یکی از مهمترین تغییرات قانون جدید انتخابات شوراها، لزوم استعفای داوطلبان نمایندگی در شوراهای اسلامی شهر و روستا حداقل سه ماه قبل از تاریخ ثبت نام است.

وی افزود: اگرچه تاریخ‌های قانونی آخرین مهلت استعفا به ترتیب ۲۷ مهر برای شوراهای شهر و ۳۰ آبان برای شوراهای روستا تعیین شده، ولی داوطلبان باید از تاریخ‌های ۲۱ مهر و ۲۴ آبان به عنوان مبنا استفاده کنند تا تمامی مراحل قانونی به درستی انجام شود.

رییس ستاد انتخابات کردستان یادآور شد: ثبت نام داوطلبان شوراهای اسلامی شهر از تاریخ ۲۱ تا ۲۷ دیماه و ثبت نام داوطلبان شوراهای روستا نیز از ۲۴ تا ۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ آغاز خواهد شد.

وی بیان کرد: داوطلبانی که مشمول استعفا هستند، باید حداکثر تا پایان مهلت استعفا، موافقت مافوق خود را دریافت کرده و استعفای خود را به مراجع ذی‌ربط اعلام کنند.

ورمقانی همچنین از الکترونیکی شدن فرایند ثبت‌نام داوطلبان در این دوره از انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا خبر داد و این تغییر را گامی مهم در جهت تسهیل و تسریع فرآیند انتخابات عنوان کرد.

وی در پایان تاکید کرد: انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در کردستان، همزمان با سراسر کشور، روز ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.