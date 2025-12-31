به گزارش خبرنگار مهر، غریب سجادی، شامگاه چهارشنبه در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی با برنامه «به‌ره‌و ئاسو» شبکه کردستان، شوراهای اسلامی شهر و روستا را یکی از اثرگذارترین نهادهای مردمی و مدنی دانست و اظهار کرد: شوراها نقشی کلیدی در مدیریت شهری، توسعه عمرانی و رسیدگی به مسائل اجتماعی و مالی دارند و به عنوان حلقه واسط میان مردم و حاکمیت عمل می‌کنند.

وی با اشاره به اهمیت مشارکت مدنی افزود: هرچه حضور مردم در انتخابات شوراها و ثبت‌نام افراد توانمند گسترده‌تر باشد، به تحقق مشارکت مدنی مطلوب و تقویت مدیریت محلی نزدیک‌تر خواهیم شد.

فرماندار سنندج با بیان اینکه اثرگذاری شوراها نیازمند برخورداری اعضا از شاخص‌های کیفی است، تصریح کرد: علاوه بر شرایط قانونی مانند سن و مدرک تحصیلی، پاکدستی، شجاعت، توان مدیریتی، نگاه علمی و داشتن برنامه مشخص از الزامات مهم نامزدهای شوراهاست و تصمیمات شورا در چارچوب قانون برای مدیران اجرایی لازم‌الاجرا خواهد بود.

سجادی با اشاره به جایگاه شوراها در قانون اساسی گفت: شوراها مسئول برنامه‌ریزی برای امور مردم و انتقال مطالبات آنان به حاکمیت هستند و تقویت این نهاد به معنای تقویت پیوند میان مردم و حاکمیت است.

وی از الکترونیکی شدن کامل فرآیند انتخابات شوراها خبر داد و افزود: تمامی مراحل از ثبت‌نام داوطلبان تا رأی‌گیری در شهرها و روستاها به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود که این اقدام موجب افزایش شفافیت، سلامت انتخابات و تسریع در اعلام نتایج خواهد شد.

وی اضافه کرد: در این فرآیند، برای هر نامزد کد اختصاصی تعریف می‌شود و شمارش آرا به‌صورت دستی نخواهد بود.

فرماندار سنندج زمان‌بندی انتخابات را تشریح کرد و گفت: ثبت‌نام داوطلبان شوراهای شهری از ۲۱ دی‌ماه آغاز شده و به مدت ۱۲ روز ادامه خواهد داشت و ثبت‌نام شوراهای روستایی نیز در ماه آینده انجام می‌شود. داوطلبان باید در اسرع وقت نسبت به دریافت کد تأیید مدرک تحصیلی و گواهی عدم سوءپیشینه اقدام کنند.

سجادی با دعوت از افراد دغدغه‌مند برای حضور در این عرصه تأکید کرد: کسانی که نیت خدمت صادقانه به مردم دارند، با اطمینان وارد رقابت انتخاباتی شوند؛ چراکه هیأت اجرایی با تمام توان از حقوق قانونی، رأی و حیثیت نامزدها صیانت خواهد کرد.

وی درباره روند شکل‌گیری هیأت‌های اجرایی و نظارت اظهار کرد: هیأت اجرایی پس از ۲۸ آذرماه تشکیل شده و معتمدین با نظارت هیأت نظارت انتخاب و هشت نفر از میان آنان برگزیده شده‌اند. همچنین اعضای هیأت نظارت شهرستان سنندج نیز توسط نمایندگان تعیین شده‌اند.

فرماندار سنندج با انتقاد از تأیید یا رد صلاحیت‌های فله‌ای گفت: ایجاد تنوع میان نامزدها ضروری است، چراکه انتخاب آگاهانه مردم با قرعه‌کشی تفاوت دارد و باید شرایطی فراهم شود تا مردم از میان گزینه‌های متنوع، افراد اصلح را برگزینند.

وی مشارکت گسترده مردم را پایه دموکراسی دانست و افزود: هرچه میزان مشارکت افزایش یابد، عقلانیت جمعی تقویت شده و خروجی انتخابات مطلوب‌تر خواهد بود؛ مهم‌ترین ثمره مشارکت، انتخاب مدیران توانمند، شجاع و کارآمد است.

سجادی با اشاره به حوزه‌های انتخاباتی شهرستان سنندج گفت: هر شهر و روستا یک حوزه انتخاباتی محسوب می‌شود و در روستاهای دارای بیش از ۱۰۰ نفر جمعیت و ۲۰ خانوار، انتخابات برگزار خواهد شد و در این دوره، انتخابات شوراها در شهرهای سنندج، حسین‌آباد و شویشه و ۱۶۳ روستای شهرستان برگزار می‌شود.

وی افزود: برای این انتخابات، ۱۴۸ شعبه ثابت شهری، ۸ شعبه سیار شهری، ۴۷ شعبه ثابت روستایی و ۶۳ شعبه سیار روستایی پیش‌بینی شده که در مجموع ۲۶۳ شعبه اخذ رأی در سطح شهرستان سنندج فعال خواهد بود.

فرماندار سنندج در پایان با اشاره به شرایط اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: مشکلات معیشتی ریشه‌های کلان دارد و باید با نگاهی واقع‌بینانه به عواملی مانند تحریم‌ها و محدودیت‌های فروش نفت توجه داشت و عبور از این شرایط نیازمند اجماع گفتمانی، همراهی نهادها با دولت و عمل به وظایف قانونی برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی است.