به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ورمقانی شامگاه شنبه در نخستین جلسه ستاد انتخابات استان، اظهار کرد: هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان کردستان، قرار است در تاریخ جمعه، ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ به‌صورت الکترونیکی برگزار شود.

وی با اشاره به وظیفه مهم وزارت کشور در برگزاری انتخابات، گفت: انتخابات یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌ها و وظایف وزارت کشور است و به‌طور مستقیم بر عهده این وزارتخانه قرار دارد.

وی همچنین تأکید کرد: با توجه به شرایط و تحولات جدید، استفاده از روش‌های الکترونیکی در برگزاری انتخابات امری ضروری و کارآمد است.

ورمقانی در ادامه با اشاره به تغییرات مهمی که اخیراً در قوانین شوراها به تصویب رسیده است، بر لزوم اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع به فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها تأکید کرد.

وی اظهار داشت: آماده‌سازی دقیق و اطلاع‌رسانی به‌موقع از سوی نهادهای اجرایی و نظارتی یکی از ارکان اساسی موفقیت در برگزاری این انتخابات است.

در پایان جلسه، احکام رئیس و اعضای ستاد انتخابات استان به‌طور رسمی تحویل داده شد، این انتخابات قرار است به‌صورت الکترونیکی برگزار شود تا علاوه بر تسهیل در فرآیند رأی‌گیری، به افزایش شفافیت و دقت در نتایج نیز کمک کند.