به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران و رئیس ایرانی کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان، بامداد دوشنبه ۲۱ مهر برای شرکت در نشست سهجانبه ایران - روسیه - آذربایجان به کشور جمهوری آذربایجان سفر کرد.
وی افزود: این نشست ابتکاری مهم برای تقویت اتصالات حملونقلی، ترانزیتی و همکاریها در حوزه انرژی و همگرایی سه کشور است و اطمینان دارم نتایج مثبت آن میتواند بهمثابه یک نقشه راه، به توسعه زیرساختهای ترانزیتی و تقویت اتصالات حملونقلی و انرژی سه کشور منجر شود.
صادق با اشاره به اهمیت کریدور شمال - جنوب به عنوان یکی از مهمترین چارچوبهای همکاری سه کشور افزود: توسعه زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری این کریدور باید همواره در دستور کار مشترک قرار داشته باشد.
رئیس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان درباره ضرورت تضمین بار در کریدور شمال - جنوب تاکید کرد و گفت: بر اساس هدفگذاری انجامشده میان سه کشور در بیانیه نخستین نشست سهجانبه باکو، لازم است برای تحقق هدف ترانزیت ۱۵ میلیون تن کالا تا سال ۲۰۳۰، زمینه افزایش تردد ناوگان حملونقل بهویژه در بخش جادهای فراهم شود.
وی افزود: ضرورت دارد پایداری انتقال بار میان سه کشور تضمین و موانع تردد به حداقل کاهش یابد. پیشنهاد میکنم طی سه ماه آینده، برنامه اقدام برای رسیدن به هدف ۱۵ میلیون تن ترانزیت توسط سه کشور تهیه شود و سند آن در نشست آتی سران به امضا برسد.
پروژه خط آهن رشت – آستارا تا پایان سال به پیمانکار روس واگذار میشود
وزیر راه و شهرسازی درباره پروژههای توسعه زیرساختی کریدور شمال - جنوب تصریح کرد: در حوزه ریلی، پروژه خط آهن رشت - آستارا به طول ۱۶۰ کیلومتر با همکاری دولت فدراسیون روسیه در حال اجراست. تاکنون ۸۰ کیلومتر از اراضی مورد نیاز تملک و تسطیح شده و بقیه مسیر تا پایان سال جاری تکمیل و به پیمانکار روس برای عملیات اجرایی واگذار خواهد شد.
تکمیل پایانه ریلی آستارا تا پایان ۲۰۲۵ نهایی میشود
صادق درباره پایانه ریلی آستارا گفت: بر اساس توافق با طرف آذربایجانی، اقدامات لازم برای تکمیل و بهرهبرداری کامل از این پروژه تا پایان سال ۲۰۲۵ انجام خواهد شد.
عملیات اجرایی پل مرزی کلاله - آغبند تا پایان سال به اتمام میرسد
وی با اشاره به توسعه مسیر جادهای ارس برای اتصال جمهوری آذربایجان به نخجوان از طریق قلمرو ایران، گفت: روند تعریض جاده ۱۰۷ کیلومتری جلفا - کلاله و ساخت پل کلاله - آغبند در حال پیشرفت است و طبق توافق دو کشور، عملیات اجرایی پل جدید مرزی تا پایان سال جاری به اتمام خواهد رسید.
صادق افزود: جلوگیری از ازدحام و توقف ناوگان در مرزهای سه کشور اهمیت زیادی دارد و افزایش ظرفیت پذیرش مرزها و رفع موانع فرایندی ما را به اهداف تعیینشده نزدیکتر خواهد کرد.
رئیس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان همکاریهای گمرکی را از عوامل مهم توسعه ترانزیت دانست و افزود: پیشنهاد میکنم یادداشت تفاهم همکاریهای گمرکی میان ایران، آذربایجان، روسیه و هند که پیشتر تهیه و ارسال شده است، هرچه سریعتر نهایی و به امضا برسد.
وی با اشاره بهضرورت تبادل اطلاعات میان سه کشور افزود: تبادل الکترونیکی اطلاعات کالا و وسایل نقلیه بین گمرکات سه کشور در چارچوب کریدور شمال - جنوب از موضوعات مهمی است که باید برای آن تدابیر لازم اتخاذ شود. در همین راستا پیشنهاد میکنم کارگروه فنی مشترکی برای تدوین سازوکار تبادل دادهها میان سه کشور ظرف ماه آینده تشکیل شود.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به توسعه حوزه انرژی اظهار کرد: حوزه انرژی یکی از زمینههای راهبردی همکاری سه کشور است و باید کریدور شمال - جنوب را به محور انرژی نیز بسط دهیم و یک «کریدور انرژی» تعریف کنیم.
صادق یادآور شد: همانگونه که معاون نخستوزیر جمهوری آذربایجان در نشست اخیر تهران بر آمادگی کشورشان برای برگزاری نشست سهجانبه برق تأکید کردند، پیشنهاد میکنم سه کشور با برگزاری نشستهای فنی مستمر، سنکرونسازی شبکه برق خود را هرچه سریعتر عملیاتی کنند.
رئیس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان در پایان خاطرنشان کرد: کریدور ترانزیتی شمال - جنوب چارچوبی منحصربهفرد برای توسعه مناسبات اقتصادی، حملونقلی و انرژی سه کشور است. باید با تدوین سازوکارهای مناسب برای مدیریت این کریدور، از این فرصت مهم اقتصادی به نحو مؤثری بهره ببریم و با اتخاذ رویکردهای منعطف، چالشهای موجود را به حداقل برسانیم.
