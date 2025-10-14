به گزارش خبرنگار مهر، الکسی اورچوک ظهر سه شنبه در جریان بازدید از پروژههای های آستارا در گفتگو با رسانهها ضمن قدردانی از تلاشهای ایران در زمینه توسعه زیرساختهای حمل و نقل، اظهار کرد: ما در این جلسه به بررسی پیشرفتهای قابل توجه پروژههای مشترک به ویژه مسیر ریلی رشت-آستارا پرداختیم و شاهد اقدامات مهندسی دقیق و تعهدات جدی طرف ایرانی در اجرای این پروژه بودیم.
اورچوک با اشاره به اهمیت همکاریهای جادهای بین سه کشور افزود: موضوع گذرگاههای مرزی ایران، آذربایجان و روسیه به ویژه در مرز آذربایجان و روسیه مورد بررسی قرار گرفت خوشبختانه مسائل مربوط به زیرساختها حل شده و این گذرگاهها به طور فعال و موثر در حال فعالیت هستند.
وی سرمایهگذاریهای گسترده آذربایجان در توسعه شبکه جادهای و نقش مهم این اقدامات در تسهیل جابجایی کالا و کامیونداران را مثبت ارزیابی کرد و گفت: همکاریهای تنگاتنگ تجاری بین سه کشور به ویژه در بخش حمل و نقل، پیشرفت چشمگیری داشته و انتظار داریم این روند توسعه و گسترش یابد.
معاون نخست وزیر روسیه همچنین درباره تأثیر موافقتنامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اوراسیا خاطرنشان کرد: پس از اجرای این موافقتنامه، تجارت میان کشورهای ما ۳۵ درصد افزایش یافته است و این امر ضرورت آمادگی زیرساختها برای پاسخگویی به رشد مبادلات تجاری را دوچندان میکند.
اورچوک در پایان تاکید کرد: ما از برنامههای نوسازی گذرگاههای مرزی که طرف ایرانی ارائه کرده است استقبال میکنیم و مطمئنیم با همکاری نزدیک وزارتخانههای حمل و نقل و گمرکات، مشکلات رانندگان و کامیونداران روسی نیز به زودی حل خواهد شد. همکاری سهجانبه ما تضمین کننده توسعه پایدار و افزایش مبادلات تجاری در منطقه است.
