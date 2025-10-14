  1. استانها
اورچوک: نوسازی گذرگاه‌های مرزی کلید افزایش همکاری تجاری ۳ کشور است

آستارا- معاون نخست وزیر روسیه گفت: با نوسازی زیرساخت‌های مرزی و هماهنگی‌ های بیشتر حجم مبادلات تجاری منطقه به طور قابل توجهی افزایش خواهد یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، الکسی اورچوک ظهر سه شنبه در جریان بازدید از پروژه‌های های آستارا در گفتگو با رسانه‌ها ضمن قدردانی از تلاش‌های ایران در زمینه توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل، اظهار کرد: ما در این جلسه به بررسی پیشرفت‌های قابل توجه پروژه‌های مشترک به ویژه مسیر ریلی رشت-آستارا پرداختیم و شاهد اقدامات مهندسی دقیق و تعهدات جدی طرف ایرانی در اجرای این پروژه بودیم.

اورچوک با اشاره به اهمیت همکاری‌های جاده‌ای بین سه کشور افزود: موضوع گذرگاه‌های مرزی ایران، آذربایجان و روسیه به ویژه در مرز آذربایجان و روسیه مورد بررسی قرار گرفت خوشبختانه مسائل مربوط به زیرساخت‌ها حل شده و این گذرگاه‌ها به طور فعال و موثر در حال فعالیت هستند.

وی سرمایه‌گذاری‌های گسترده آذربایجان در توسعه شبکه جاده‌ای و نقش مهم این اقدامات در تسهیل جابجایی کالا و کامیونداران را مثبت ارزیابی کرد و گفت: همکاری‌های تنگاتنگ تجاری بین سه کشور به ویژه در بخش حمل و نقل، پیشرفت چشمگیری داشته و انتظار داریم این روند توسعه و گسترش یابد.

معاون نخست وزیر روسیه همچنین درباره تأثیر موافقتنامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اوراسیا خاطرنشان کرد: پس از اجرای این موافقتنامه، تجارت میان کشورهای ما ۳۵ درصد افزایش یافته است و این امر ضرورت آمادگی زیرساخت‌ها برای پاسخگویی به رشد مبادلات تجاری را دوچندان می‌کند.

اورچوک در پایان تاکید کرد: ما از برنامه‌های نوسازی گذرگاه‌های مرزی که طرف ایرانی ارائه کرده است استقبال می‌کنیم و مطمئنیم با همکاری نزدیک وزارتخانه‌های حمل و نقل و گمرکات، مشکلات رانندگان و کامیونداران روسی نیز به زودی حل خواهد شد. همکاری سه‌جانبه ما تضمین کننده توسعه پایدار و افزایش مبادلات تجاری در منطقه است.

