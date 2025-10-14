چند پیام تسلیت برای ناصر تقوایی؛ هنرمندی که شرافتش معیار است!

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت درگذشت ناصر تقوایی کارگردان برجسته سینمای ایران سازمان‌ها و نهادهای سینمایی در پیام‌هایی جداگانه درگذشت وی را تسلیت گفتند.

رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی در پیامی درگذشت ناصر تقوایی فیلمساز مطرح کشورمان را تسلیت گفت.

در پیام رائد فریدزاده آمده است:

«به نام‌خداوند نور و قلم

درگذشت استاد ناصر تقوایی، فیلمساز بزرگ و اندیشمند سینمای ایران، ضایعه‌ای عمیق برای فرهنگ و هنر این سرزمین است. او از نسلی بود که سینما را چونان آیینه‌ای برای بازنمود حقیقت انسان و هستی می‌دید؛ کارگردانی از سرزمین نخل‌ها و گرمای جنوب که میان فکر و کلمه، میان نگاه و معنا، روایت خویش را برمی‌ساخت.

ناصر تقوایی را باید معمار روایت و اندیشه دانست؛ روایتی از خاک سرزمینی که به آن تعلق و تعشق داشت. هنرمندی که در میان هیاهو و همهمه به لایه‌های عمیق انسان فرو رفت و از دل جزئیات، جهانی از عشق و تنهایی، رنج و بردباری را آفرید. آثار ماندگارش چون «ناخدا خورشید»، «ای ایران» و «کاغذ بی‌خط» و مستندها و فیلم کوتاهی که هر یک بخشی از میراث فرهنگی کشورند و در حافظه تصویری همگان ثبت شده‌اند. ناصر تقوایی استاد تصویر جزئیات بود و نیک می‌دانست که چه خون دلی برای خلق جهان اثر هنری باید خورد.

سینمای ایران با رفتن ناصر تقوایی، یکی از استوانه‌های مستحکم و ریشه‌دار خود را از دست داد؛ استادی که خوب بر کلمه و معنا و نور و تصویر و بیان حقیقت در سکوت واقف بود. از درگاه خداوند متعال برای این استاد فرهیخته آرامش ابدی و برای خانواده گرامی، شاگردان و دوستدارانش صبر و شکیبایی مسئلت دارم. روحش در آرامش و نامش تا ابد در حافظه سینمای ایران زنده باد.»

پیام تسلیت مرکز گسترش

مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی با انتشار پیامی درگذشت ناصر تقوایی سینماگر و نویسنده نامدار ایرانی را تسلیت گفت.

در این پیام نوشته شده است:

«بازگشت همه به سوی خداوند مهربان است. ناصر تقواییِ بزرگ، فیلمساز و نویسنده خلاق دنیای ما را ترک کرد. فقدان او که عمرش را صرف سینما و ادبیات کرد، ضربه‌ای بزرگ برای هنر ایران است. او را با آثار مستند و داستانی درخشان و نگاه منتقدانه و جزئی نگرش به پدیده‌ها به یاد خواهیم آورد. فراموش نمی‌کنیم که مستند «اربعین» او همچنان یکی از زنده‌ترین سندهای تصویری از این آیین است. گزیده‌کاری و حساسیتش در فیلمسازی، کارنامه‌ای خاص از او به یادگار گذاشته که نقاط درخشان و برجسته‌اش فراوان است. تاثیر ناصر تقوایی بر سینماگرانِ پس از او، تمام نشدنی است.

سفر او در سالروز درگذشت دیگر کارگردان صاحب نام سینمای ایران، زنده‌یاد داریوش مهرجویی، اندوهی مضاعف است.

مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، درگذشت این فیلمساز تکرار نشدنی را به خانواده داغدار و محترم تقوایی، همکاران و دوستان و جامعه سینمای ایران تسلیت می‌گوید.»

پیام تسلیت بنیاد سینمایی فارابی

حامد جعفری مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی در پیامی ضایعه درگذشت سینماگر اندیشمند، ناصر تقوایی را به خانواده سینمای ایران تسلیت گفت.

در متن پیام تسلیت حامد جعفری مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی آمده است: «درگذشت زنده‌یاد استاد ناصر تقوایی، از سینماگران اندیشمند و مؤلف سینمای ایران، فقدانی سنگین برای هنر و فرهنگ ایران عزیزمان است.

استاد تقوایی نه فقط کارگردانی برجسته، بلکه معمار نگاهی نو در روایت ایرانی بود؛ نگاهی که در آثار درخشان ایشان، معنا و هویتی متفاوت را در سینمای ایران بازتعریف کرد.

بدون تردید، سینمای ایران مدیون نگاه، تلاش و صداقت استاد ناصر تقوایی است؛ فیلمسازی که در آثارش، روح انسانی را در قالب تصویر جاودانه کرده است.

اینجانب به نمایندگی از بنیاد سینمایی فارابی درگذشت این سینماگر برجسته و فرهیخته را به خانواده گرامی ایشان، سینماگران و سینمادوستان و همچنین همه دوستداران فرهنگ و هنر این کشور تسلیت عرض می‌کنم.»

پیام انجمن سینمای جوانان ایران

بهروز شعیبی مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران، در پی درگذشت ناصر تقوایی پیام تسلیتی را منتشر کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

«به اعتبار نام و آثار ناصر تقوایی بزرگ باید ایستاد. او سکاندار سینمای با اصالت و با کیفیت بود. فیلمسازی دقیق که به ما آموخت جزییات است که یک اثر را ماندگار می‌کند.

کاش همه از او آموخته باشیم. سفر به خیر ناخدا.»

پیام تسلیت خانه سینما

خانه سینما در پی درگذشت ناصر تقوایی متنی را به شرح زیر منتشر کرده است:

«چراغ‌ها که خاموش می‌شوند، راه چگونه است؟

شاید راه همان باشد که «ناصر تقوایی» آن را آزمود؛ «سکوت و شرافت»

اما برای ما سکوت او سخن می‌گوید:

از رنج هنرمندی و از رنج هنرمندان

برای ما اما شرافت او معیار است.

باشد که همچنان راوی صادق قصه‌های این سرزمین باشیم.

او خاموش شد اما سخن او، منش او و تا به ابد شرافت هنرمندانه او راهنمای ما خواهد بود.

خانه سینما جامعه اصناف سینمای ایران در سوگ بزرگمرد سینما و ادبیات ایران همراه خانواده ارجمند و دوستداران و شاگردان اوست.»

پیام تسلیت موزه سینما

پیام تسلیت فاطمه محمدی مدیرعامل موزه سینمای ایران در پی درگذشت ناصر تقوایی به شرح زیر است:

«با نهایت تأسف و اندوه، درگذشت استاد ناصر تقوایی، از بزرگ‌ترین فیلمسازان تاریخ سینمای ایران را تسلیت می‌گویم.

فقدان استاد ناصر تقوایی این سینماگر نابغه که متاسفانه بخشی از عمر ارزشمندش را در بیماری سپری کرد، برای سینمای ایران ضایعه ای جبران ناپذیر است. اینجانب به نمایندگی از همکارانم در مجموعه موزه سینمای ایران درگذشت استاد ناصر تقوایی را به خانواده بزرگ سینمای ایران تسلیت عرض می کنم.

ما در موزه سینمای ایران پاسدار میراث گرانبهایی هستیم که از سینماگرانی چون او به یادگار مانده است.»

پیام تسلیت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با انتشار پیامی درگذشت ناصر تقوایی کارگردان برجسته و مولف سینمای ایران را تسلیت گفت و با بازماندگان او و جامعه سینمایی کشور ابراز همدردی کرد.

متن این پیام بدین شرح است:

«تقوایی که در کارنامه هنری خود ساخت فیلم کوتاه «رهایی» را به تهیه‌کنندگی کانون در سال ۱۳۵۰ ثبت کرده است، روز ۲۲ مهر ۱۴۰۴ در سن ۸۴ سالگی جهان را ترک گفت.

فیلم «رهایی» درباره کودکان جنوب بود با داستانی نمادین با موضوع اسارت و شوق آزادی که موفق به دریافت جایزه از چندین جشنواره معتبر سینمایی از جمله تندیس طلایی جشنواره بین‌المللی فیلم سانفرانسیسکو آمریکا، جایزه بهترین فیلم کوتاه جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان تهران و جایزه شیر طلایی جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز ایتالیا شد.

کانون پرورش فکری درگذشت این کارگردان مطرح سینما را به بازماندگانش تسلیت می‌گوید و برای روح آن هنرمند از پیشگاه خداوند آرزوی آرامش و برای خانواده او آرزوی شکیبایی دارد.»

پیام تسلیت فرهنگسرای نیاوران

فرهنگسرای نیاوران با انتشار پیامی درگذشت ناصر تقوایی، نویسنده و کارگردان کشورمان را تسلیت گفت.

در متن این پیام آمده‌است:

«ناصر تقوایی، خالق آثاری ماندگار در سینمای ایران و از پیش‌گامان موج نوی سینمای ایران به شمار می‌رود. او به عنوان کارگردان، نویسنده و عکاسی برجسته، هر چند گزیده‌کار اما در تمام آثارش مؤلف و جریان‌ساز بود. آثار ماندگار این هنرمند برجسته همواره در خاطره اهالی سینما و هنر باقی می‌مانَد و بی‌تردید، فقدان او برای هنر و سینمای ایران، ضایعه‌ای غم‌بار خواهد بود.

درگذشت این هنرمند بزرگ و فراموش‌نشدنی را به خانواده محترم ایشان، هنرمندان و اهالی هنر و سینما، تسلیت می‌گوییم و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم، آمرزش و مغفرت الهی و برای بازماندگان، صبر آرزومندیم.»

پیام تسلیت انجمن عکاسان سینمای ایران

انجمن عکاسان سینمای ایران نیز در پیامی درگذشت ناصر تقوایی را تسلیت گفت.

در این پیام آمده است:

«انجمن عکاسان سینمای ایران درگذشت استاد بی‌بدیل، ناصر تقوایی، صاحب تفکر، خالق «نگارش در قاب»،فیلمساز و هنرمند بزرگ و اثرگذار سینمای ایران را به جامعه هنری کشور، شاگردان، دوستداران و خانواده ارجمند ایشان تسلیت عرض می‌نماید.

یاد و نام این هنرمند گرانمایه که با اندیشه و نگاه ژرف خود،تصویر را به زبان فلسفه و شعر پیوند زد، جاودانه و الهام‌بخش خواهد ماند.»