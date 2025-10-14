جواد شمقدری: در زمان مسئولیتم تلاش کردم ناصر تقوایی فیلمش را بسازد

جواد شمقدری کارگردان سینما در حاشیه مراسم تشییع پیکر زنده یاد محمد کاسبی درباره درگذشت ناصر تقوایی به خبرنگار مهر بیان کرد: من متاسفانه در همین مراسم شنیدم که ناصر تقوایی درگذشت. این یک ضایعه بزرگ برای سینمای ایران است. ضایعه ای که در کنار درگذشت محمد کاسبی مضاعف شد.

وی ادامه داد: ناصر تقوایی از فیلمسازان خوب کشور بود که در همین کشور ماند. به نظرم این امتیاز را نتوان در بسیاری از کسانی که به خارج از کشور رفته اند، دید. فکر می کنم اگر تلاش می شد که تقوایی یا امثال او بتوانند به فعالیت در عرصه کارگردانی ادامه دهند، اتفاق مبارکی بود.

معاون امور سینمایی وزارت ارشاد در دولت های قبل عنوان کرد: من در زمان مسئولیتم خیلی تلاش کردم که او بتواند به فعالیت سینمایی‌اش ادامه دهد و بعد از «چای تلخ» فیلم بسازد. ۲ جلسه هم با او داشتم اما در نهایت به نتیجه نرسید و مسائل و مشکلاتی مطرح شد که عمدتاً جنبه شخصی داشت و متأسفانه امکان همکاری فراهم نشد.

وی در بخش پایانی این گفتگو عنوان کرد: مسئله‌ای اساسی‌تر مطرح است، اینکه در سال‌های اخیر بسیاری از پیشکسوتان سینمای ایران خانه نشین شده اند. ما اگرچه جوان‌گرایی را توصیه و تاکید می کنیم اما این به معنای نادیده گرفتن فیلمسازان پیشکسوت نیست. بسیاری از آنان همچنان از توان جسمی و فکری لازم برای ساخت فیلم برخوردارند و نباید این فرصت را از آنها گرفت به ویژه که تداوم و تقویت سینمای ایران در گرو حفظ پیوند و ارتباط بین نسل‌هاست و نباید اجازه داد انقطاع نسلی پیش بیاید.