پیام تسلیت وزیر ارشاد؛ سینمای ناصر تقوایی زبان اندیشه و آگاهی بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی درگذشت ناصر تقوایی کارگردان سینمای ایران را تسلیت گفت.

متن پیام سیدعباس صالحی به شرح زیر است:

«درگذشت زنده‌یاد ناصر تقوایی، به عنوان چهره‌ای ماندگار در تاریخ سینمای ایران، ضایعه‌ای برای هنر و فرهنگ این مرز و بوم است.

ایشان از نسل هنرمندانی بود که سینما را تنها ابزار روایت نمی‌دانست، بلکه زبان اندیشه و آگاهی می‌دید. ناصر تقوایی با نگاه خاص خود، تصاویر ماندگار فراوانی را در سینمای ایران عزیز به یادگار گذاشت.

آثار استاد تقوایی به یقین بخشی از حافظه‌ جمعی سینمای ایران است و بدون شک این آثار، ایشان را در یاد و خاطره مردمان این سرزمین، از گذشته تا آینده‌ای دور، بزرگ داشته و گرامی خواهد داشت.

اینجانب درگذشت این سینماگر نامور را به همسر گرامی‌ ایشان، خانواده محترم، جامعه سینمایی و دوستداران فرهنگ و هنر تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند رحمان برای آن فقید سعید، رحمت و آرامش، و برای بازماندگان صبر و سلامت مسئلت دارم.»