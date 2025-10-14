  1. استانها
  2. اصفهان
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۳۹

جانباز ۷۰ درصد کاشانی به خیل یاران شهیدش پیوست

جانباز ۷۰ درصد کاشانی به خیل یاران شهیدش پیوست

کاشان - جانباز ۷۰ درصد کاشانی به خیل یاران شهیدش پیوست.

به گزارش خبرنگار مهر، شهید حاج محمد شمشادی جانباز ۷۰ درصد کاشانی دوران انقلاب پس از تحمل سال‌ها درد و رنج و جراحت در شامگاه بیست و یکم مهرماه ۱۴۰۴ در بیمارستان ساسان تهران به فیض شهادت نائل آمد.

پیکر این شهید بزرگوار، روز چهارشنبه، ۲۳ مهرماه ۱۴۰۴، ساعت ۱۴ از سپاه ناحیه کاشان تشییع و در گلزار شهدای دارالسلام کاشان به خاک سپرده خواهد شد.

محمد شمشادی در هفدهم آذرماه ۱۳۳۸ در کاشان متولد شد. وی در جریان مبارزات انقلابی مردم این شهر، در ۲۵ مهرماه ۱۳۵۷ از ناحیه هر دو پا مورد اصابت گلوله قرار گرفت که منجر به قطع پای راست او شد.

وی در سال ۱۳۵۸ ازدواج کرد و صاحب سه پسر و دو دختر شد. متأسفانه دو پسر او در دوران حیات این جانباز فوت کردند.

کد خبر 6622307

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها