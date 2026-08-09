به گزارش خبرنگار مهر، مجید خطیبی، بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: ۸۸۰۰ داوطلب در ورامین در جمعیت هلالاحمر ساماندهی شدهاند.
وی افزود: هلالاحمر ورامین همچنین با برگزاری ۷۵ دوره آموزشی، زمینه آموزش سه هزار نفر را فراهم کرده است.
خطیبی با اشاره به خدمات این جمعیت در مناطق کمبرخوردار گفت: ۶ منطقه کمبرخوردار در ورامین شناسایی شده و خدماترسانی به این مناطق با همکاری مجموعههای خیریه در حال انجام است.
رئیس هلالاحمر ورامین همچنین از برگزاری کاروانهای سلامت با حضور پزشکان برای ارائه خدمات درمانی و بهداشتی خبر داد و گفت: یک پایگاه فعال هلالاحمر نیز بهصورت شبانهروزی در جاده حرم به حرم خدماترسانی میکند.
وی کمبود انبار دپو و ذخیره اقلام را یکی از مهمترین مشکلات هلالاحمر شهرستان دانست و افزود: با فرماندار ورامین برای تأمین زمین و ساخت سوله و انبار گفتوگو شده است.
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