جانباز 70 درصد ساروی به خیل شهدا پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، عباس محمودی جانباز 70 درصد ساروی جنگ تحمیلی پس از تحمل سالها بیماری ناشی ترکش بر ناحیه شکم به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

این شهید والامقام متولد سال 1341 و در دارخوئین در جنوب کشور بر اثر اصابت ترکش بر ناحیه شکم در سال 61 مجروح شد.

محمودی حدود 30 سال با مجروحیت دست و پنجه نرم کرد و بیش از 30 بار تحت عمل جراحی قرار گرفت و سرانجام روز چهارشنبه در بیمارستان به خیل شهدا پیوست.



این جانباز رشید اسلام، دارای دو فرزند پسر و دختر بوده و کارمند دانشگاه علوم پزشکی مازندران بوده است.



پیکر این شهید امروز جمعه بر روی دستان مردم قدرشناس ساری تشییع و در گلزار شهدای این شهر به خاک سپرده شد.

شهرستان ساری در طول دوران جنگ تحمیلی و انقلاب اسلامی بیش از هزار و 100 شهید تقدیم اسلام کرده است.