دیدار مسئولان لاهیجان با خانواده شهید «نیما رجب پور»

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر یکشنبه همزمان با روز خبرنگار فرماندار، جانشین سپاه ناحیه، رئیس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس بنیاد شهید لاهیجان با پدر و مادر شهید نیما رجب پور دیدار و گفتگو کردند.
«علیرضا مسچیان» فرماندار لاهیجان در این دیدار ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این شهید اظهار کرد: شهید نیما رجبپور افتخار لاهیجان تا آخرین لحظات عمر رسالت خود را در دفاع از حقیقت و روشنگری دنبال کرد و سرافرازانه به شهادت رسید.
مسچیان با بیان اینکه رسانه در بزنگاه های حساس کشور تنها یک ابزار اطلاعرسانی نیست، گفت: رسانه میتواند در خط مقدم دفاع از حقیقت، هویت و امنیت ملی قرار گیرد.
وی ادامه داد: شهید رجبپور و تمامی شهدای رسانه ای که در سه جنگ دفاع مقدس و جبهه مقاومت در راه حقیقت به شهادت رسیدند، بخشی از تاریخ مقاومت را نمایندگی میکنند و ما باید مسیر تعهد، حقیقتگویی و مسئولیت پذیری آنان را برای نسل های آینده تبیین کنیم.
فرماندار لاهیجان در پایان با تجلیل از صبر و ایثار خانواده های شهدا، گفت: قطعا نان حلال و تربیت صحیح باعث شکل گیری چنین فرزندانی خواهد شد که امروز ما به حال آنان غبطه میخوریم.
گفتنی است؛ نیما رجب پور، اهل لاهیجان و از فعالان رسانه و سردبیر شبکه سیما بود که در خرداد ماه ۱۴۰۴ در جریان حمله موشکی رژیم صهیونیستی به ساختمان صدا و سیما، به شهادت رسید.
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