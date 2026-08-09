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۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۴۰

دیدار مسئولان لاهیجان با خانواده شهید «نیما رجب پور»

دیدار مسئولان لاهیجان با خانواده شهید «نیما رجب پور»

لاهیجان- مسئولان شهرستان لاهیجان به مناسبت روز خبرنگار با خانواده شهید «نیما رجب پور» دیدار کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر یکشنبه همزمان با روز خبرنگار فرماندار، جانشین سپاه ناحیه، رئیس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس بنیاد شهید لاهیجان با پدر و مادر شهید نیما رجب پور دیدار و گفتگو کردند.

«علیرضا مسچیان» فرماندار لاهیجان در این دیدار ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این شهید اظهار کرد: شهید نیما رجب‌پور افتخار لاهیجان تا آخرین لحظات عمر رسالت خود را در دفاع از حقیقت و روشنگری دنبال کرد و سرافرازانه به شهادت رسید.

مسچیان با بیان اینکه رسانه در بزنگاه‌ های حساس کشور تنها یک ابزار اطلاع‌رسانی نیست، گفت: رسانه میتواند در خط مقدم دفاع از حقیقت، هویت و امنیت ملی قرار گیرد.

وی ادامه داد: شهید رجب‌پور و تمامی شهدای رسانه ای که در سه جنگ دفاع مقدس و جبهه مقاومت در راه حقیقت به شهادت رسیدند، بخشی از تاریخ مقاومت را نمایندگی می‌کنند و ما باید مسیر تعهد، حقیقت‌گویی و مسئولیت‌ پذیری آنان را برای نسل‌ های آینده تبیین کنیم.

فرماندار لاهیجان در پایان با تجلیل از صبر و ایثار خانواده های شهدا، گفت: قطعا نان حلال و تربیت صحیح باعث شکل گیری چنین فرزندانی خواهد شد که امروز ما به حال آنان غبطه میخوریم.

گفتنی است؛ نیما رجب پور، اهل لاهیجان و از فعالان رسانه و سردبیر شبکه سیما بود که در خرداد ماه ۱۴۰۴ در جریان حمله موشکی رژیم صهیونیستی به ساختمان صدا و سیما، به شهادت رسید.

کد مطلب 6912261

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