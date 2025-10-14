تخریب ۹۰ بنای غیرمجاز و آزادسازی ۵ هکتار از اراضی کشاورزی در شهرری

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین مافی، فرمانده انتظامی شهرستان ری اظهار داشت: در پی شکایت نماینده جهاد کشاورزی مبنی بر تصرف و ساخت بنای غیر مجاز در بخش کشاورزی، بررسی موضوع در اختیار تیم‌های مختلف این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: پس از هماهنگی و حضور نماینده قضائی و با همکاری نمایندگان بخشداری و جهاد کشاورزی شهرستان زمین‌های مورد نظر شناسایی و در اقدامی عملیاتی ۹۰ حکم قضائی اجرا و دیوارکشی‌ها و ساختمان‌های احداث شده در این زمین‌ها تخریب شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ری تصریح کرد: در این عملیات با تخریب ۹۰ بنای غیر مجاز در زمین‌های مورد نظر ۵ هکتار از اراضی کشاورزی که به تصرف زمین خواران در آمده بود رهاسازی و در اختیار بخش کشاورزی قرار گرفت.

سرهنگ مافی با بیان اینکه زمین خواران بدون در نظر گرفتن حق عامه مردم در بهره برداری از نعمت‌های خدادادی با هدف رسیدن به سودهای کلان اقدام به تصرف، تفکیک و فروش زمین و منابع طبیعی می‌کنند، از مردم خواست قبل از خرید و یا اقدام به ساخت وساز حتماً از مراجع قانونی استعلام‌های لازم را انجام دهید.