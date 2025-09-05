به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین مافی، فرمانده انتظامی شهرستان ری گفت: عوامل گشت کلانتری ۱۷۸ شمس‌آباد حین گشت‌زنی در محدوده محور مواصلاتی اتوبان غدیر متوجه اشاره یک خانم با دهانی بسته سوار بر خودرو تیبا شدند که راننده‌اش زنبیل جلوی دهان او گرفته بود. بلافاصله دستور توقف صادر شد اما سارقان بدون توجه به ایست پلیس متواری شدند که پس از طی مسافتی تعقیب و گریز خودرو متوقف و سارقان قبل از متواری شدن دستگیر شدند.

وی افزود: پس از بررسی مشخص شد این افراد در پوشش مسافرکش در محدوده میدان ۷۲ تن خانمی را سوار کرده و با تغییر مسیر ضمن بستن دهان و اموال آنان را سرقت می‌کردند و آنها را در جاده رها می‌کردند.

سرهنگ مافی خاطرنشان کرد: با دستور قضائی تصاویر متهمان جهت شناسایی مالباختگان احتمالی منتشر شد تا جهت شکایت به پلیس آگاهی شهرستان ری مراجعه کنند.