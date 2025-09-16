کشف کارگاه استخراج غیرمجاز رمز ارز در امین آباد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین مافی، فرمانده انتظامی شهرستان ری اظهار داشت: با دریافت خبری مبنی بر استخراج رمز ارز در یک کارگاه در محدوده امین آباد، بررسی موضوع را تیمی از مأموران کلانتری ۱۷۳ این فرماندهی برعهده گرفتند.

وی افزود: به انجام استعلام‌های لازم از اداره برق منطقه اشاره کرد: نتیجه بررسی‌های اولیه پلیسی نشان از این داشت که فردی اخیراً با استقرار غیر مجاز ماینر ها در یک سوله به استخراج ارزهای دیجیتال می‌پردازد. نتیجه بررسی‌ها به مرجع قضائی منعکس و دستور بازدید از محل دریافت شد و در بیست و چهارم شهریور ماه سال جاری تیمی از مأموران کلانتری امین آباد به نشانی اعلامی اعزام شدند.

سرهنگ مافی ادامه داد: در بررسی‌های بیشتر از این مکان تعداد ۹ دستگاه ماینر در حال استخراج ارزهای دیجیتالی به همراه کارت گرافیکی کشف و کارشناسان ارزش ریالی این اموال را چهار میلیارد ریال برآورد کرده اند که در این خصوص یک متهم دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ری در پایان خاطر نشان کرد: پرونده‌ای در این خصوص تشکیل و متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.