  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۲۸

دستگیری مالخر سابقه‌دار لوازم خودرو سرقتی در شهر ری

دستگیری مالخر سابقه‌دار لوازم خودرو سرقتی در شهر ری

فرمانده انتظامی شهرستان ری از دستگیری مالخر سابقه‌داری را که لوازم خودروهای مسروقه را خرید و فروش می‌کرد، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین مافی، فرمانده انتظامی شهرستان ری اعلام کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی این فرماندهی با رصدهای میدانی، تحقیقات تخصصی و استفاده از تجهیزات خاص پلیسی موفق به شناسایی مالخر سابقه دار شدند.

وی با بیان اینکه کارآگاهان آن پلیس در تحقیقات و اقدامات فنی پلیسی مخفیگاه متهم را شناسایی کردند، افزود: واحد عملیات پلیس آگاهی روز گذشته با اخذ مجوز قضائی به مخفیگاه متهم مراجعه و در یک عملیات منسجم پلیسی متهم را دستگیر و در بازرسی از محل لوازم خودرو مسروقه کشف و به همراه متهمان به مقر پلیس منتقل کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ری بیان داشت: متهم در تحقیقات اولیه به جرم خود و خرید و فروش لوازم خودرو اعتراف کردند و تا کنون ۴ نفر از مالباختگان شناسایی شدند.

سرهنگ مافی با بیان اینکه متهم دارای سابقه و متحمل حبس در زندان است، خاطر نشان کرد: ضمن شناسایی مالباختگان، تحقیقات بیشتر برای کشف جرایم احتمالی متهم ادامه دارد.

کد خبر 6577552

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها