به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین مافی، فرمانده انتظامی شهرستان ری اعلام کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی این فرماندهی با رصدهای میدانی، تحقیقات تخصصی و استفاده از تجهیزات خاص پلیسی موفق به شناسایی مالخر سابقه دار شدند.

وی با بیان اینکه کارآگاهان آن پلیس در تحقیقات و اقدامات فنی پلیسی مخفیگاه متهم را شناسایی کردند، افزود: واحد عملیات پلیس آگاهی روز گذشته با اخذ مجوز قضائی به مخفیگاه متهم مراجعه و در یک عملیات منسجم پلیسی متهم را دستگیر و در بازرسی از محل لوازم خودرو مسروقه کشف و به همراه متهمان به مقر پلیس منتقل کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ری بیان داشت: متهم در تحقیقات اولیه به جرم خود و خرید و فروش لوازم خودرو اعتراف کردند و تا کنون ۴ نفر از مالباختگان شناسایی شدند.

سرهنگ مافی با بیان اینکه متهم دارای سابقه و متحمل حبس در زندان است، خاطر نشان کرد: ضمن شناسایی مالباختگان، تحقیقات بیشتر برای کشف جرایم احتمالی متهم ادامه دارد.