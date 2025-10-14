تعیین قیمت برق در بورس انرژی

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا پرنده مطلق معاون فنی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری برق ایران روز سه شنبه در حاشیه هفتمین کنفرانس نیروگاه‌های خورشیدی ایران گفت: هرچه این نیروگاه‌ها زیر دکل‌های انتقال برق قرار گیرند، هزینه‌های نصب کمتر شده و به نفع مشترک خواهد بود.

وی ادامه داد: هرچه زمین از شبکه فاصله بیشتری داشته باشد هزینه‌ها را بیشتر خواهد کرد و این هزینه نیز باید حتماً توسط سرمایه گذار انجام شود.

معاون فنی ساتبا خاطرنشان کرد: زمین مناسب و نزدیک به شبکه برق، کاهش هزینه را به دنبال دارد و در عین حال تأمین زیرساخت‌ها و هزینه انتقال توان نیروگاه نیز بر عهده سرمایه گذار است.

پرنده مطلق درباره نیروگاه پنج کیلوواتی خانگی گفت: تا امروز قرار نبوده عملاً برق خود را در بورس انرژی به فروش برسانند و فقط قرارداد خرید تضمینی داشتند.

وی ادامه داد: باتوجه به استقبال خوبی که در بورس سبز انرژی در رابطه با خرید برق شده، به سمتی رفته‌ایم که بتوانیم یک سری شرکت‌ها را فعال کنیم. مجموع این انرژی‌ها را با قراردادهایی که می بنیدیم در تابلوی سبز معامله کرده و منافع آن را در اختیار بخش خانگی قرار دهند.

معاون فنی ساتبا خاطرنشان‌کرد: نیروگاه‌های پشت بامی این فرصت را فراهم می‌کنند که برق در محل مصرف، تولید شده و این سبب شده به سمت طرح کلی برای ایران سبز برویم.

وی بیان‌داشت: این طرح در حقیقت احداث نیروگاه‌های سه مگاواتی در زیر خطوط توزیع است.

به گفته معاون فنی ساتبا قیمت برق در بورس انرژی است و نرخ برق عرضه شده در بورس انرژی بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.

پرنده مطلق ادامه داد: اگر خریداران به این قیمت‌ها اعتراض دارند، باید بدانند که دولت هیچ دخالتی در عرضه و تقاضا ندارد.

وی افزود: در واقع اگر کسی می‌گوید که قیمت برق بالا است، به این معناست که از نظر او خرید برق صرفه اقتصادی ندارد. در مقابل، اگر کسی این برق را خریداری کرده، به این معناست که برای او صرفه اقتصادی داشته است.

معاون فنی ساتبا خاطرنشان کرد: ما باید به دو جنبه توجه کنیم؛ یکی هزینه برق مصرفی و دیگری هزینه فرصت از دست رفته است.