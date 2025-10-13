افزایش ۱۵۰ مگاواتی نیروگاه های تجدیدپذیر در روستاها

محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو و رییس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: قیمت جدید خرید تضمینی برق در آبان ماه ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: تولیدکنندگان برق تجدیدپذیر در روستاها می‌توانند علاوه بر بهره مندی از مدل سرمایه گذاری خرید تضمینی برق با بازگشت سرمایه گذاری اولیه در طی ۳ تا ۴ سال و فروش برق تولیدی به ارزش هر کیلووات ساعت ۳,۸۰۰ تومان به ساتبا، با استفاده از مدل عرضه برق تجدیدپذیر در تابلوی برق سبز بورس انرژی، می‌توانند هر کیلووات ساعت برق تولیدی را بیش از ۶,۰۰۰ تومان به فروش برسانند.

طرزطلب اضافه کرد: قیمت هر کیلووات برق تجدیدپذیر در ۶ ماهه امسال، به صورت میانگین ۶,۶۰۰ تومان بوده است.

وی از مسئولان سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌های کشور، برنامه ریزی دقیق برای مشخص شدن منابع مالی و تعیین ظرفیت تخصیصی هر استان را خواستار شد و تصریح کرد: ساتبا متعهد می‌شود در صورت تقاضای دهیاری‌ها، تجهیزات مورد نیاز را قیمت مناسب تامین کند.

رییس ساتبا با اشاره به مزایای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در روستاها اضافه کرد: امیدواریم تا پایان سال حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در سطح روستاهای کشور توسعه یابد.