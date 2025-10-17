مردم از سال آینده باید مازاد مصرف برق خود را از بورس انرژی تامین کنند

علیرضا پرنده مطلق معاون فنی و مهندسی ساتبا در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با اینکه آیا ساز و کار قانونی برای احداث نیروگاه‌های تجدید پذیر برای ساختمان‌های که به تازگی احداث می‌شوند وجود، دارد گفت: به طور کلی وزارت نیرو پیگیر که در صورت امکان مصوباتی را داشته باشد که خانه‌ها ا از یک متراژی بالاتر با احداث نیروگاه تجدید پذیر بخشی از انرژی مورد نیاز خود را تأمین کنند.

وی ادامه داد: این یه اقدام، اقدامی فرا وزارتی است یعنی بین وزارت کشور، نیرو و مسکن و شهرسازی باید انجام شود که در حال انجام بوده و منظریم مصوباتش آن صادر شود.

پرنده مطلق اضافه کرد: باید دقت داشته باشیم که در حال حاضر داره مصوباتی برای سال ۱۴۰۵ وجود دارد که هر خانه در سطح الگوی مصرف می‌تواند برق استفاده کند و مازاد مصرف را باید از تابلو سبز و یا احداث نیروگاه تأمین کند.

به گفته این مقام مسئول این خانواده می‌تواند برق مازاد خود را از تابلوی سبز و یا احداث نیروگاه تأمین کند.

وی در رابطه با هزینه احداث نیروگاه، تاکید کرد: نیروگاه ۵ کیلوواتی برای یک خانواده که الگوی مصرف را رعایت می‌کنند کافی است که در این حالت نزدیک به ۱۷۰ تا ۱۸۰ میلیون تومان بدون ذخیره ساز، اینورتر هیبریدی هزینه دارد.

پرنده مطلق در رابطه با چگونگی استفاده از نیروگاه‌های بامب خاطر نشان کرد: امکان استفاده از این نیروگاه ۵ کیلوواتی تنها برای سازنده وجود دارد زیرا برق تولیدی به شبکه متصل می‌شود و این نیروگاه یک کنتوری دارد که کل برق مصرفی شما از کنتور خودتان با تعرفه خودتان است و نیروگاه احداثی کنتور مجزایی دارد و برق از شما نزدیک ۴,۰۰۰ تومان خریداری می‌کنند.

وی در خاتمه تاکید کرد: قطعاً کسانی هستند که احداث نیروگاه می‌کنند و برق تولیدی را به بورس انرژی می‌فروشند در این زمینه استقبال خوبی صورت گرفته است.