به گزارش خبرگزاری مهر، عباس زارع، مدیرکل امور چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در نشست مشترک با مدیران اتاق اصناف ایران دو خواسته از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مطرح شد:

۱. تشکیل اتحادیه‌های مستقل چاپ در سطح استان‌ها

وزارت فرهنگ پیگیر و علاقه‌مند است که اتحادیه‌های چاپی در استان‌ها به صورت مستقل و استانی تشکیل شوند. با توجه به سیاست ریاست اتاق اصناف مبنی بر ادغام تشکل‌ها و اتحادیه‌ها، این بهترین فرصت است تا چاپخانه‌هایی که در شهرستان‌ها در قالب اتحادیه‌های ناهمگن فعالیت می‌کنند، در یک اتحادیه استانی منسجم و تخصصی سازماندهی شوند. هدف ما این است که در هر استان یک اتحادیه استانی چاپخانه داران داشته باشیم. این موضوع به‌صورت رسمی اعلام شده و پیگیری آن ادامه دارد.

۲. بازنگری و به‌روزرسانی کدهای آیسیک مرتبط با حوزه چاپ

کدهای آیسیک که در اتاق اصناف تعریف شده‌اند، شامل کدهای قدیمی، غیرمرتبط و بعضاً غیرمعقول هستند. وزارت فرهنگ هفت رسته مجوز تخصصی برای حوزه چاپ تعریف کرده است که به زودی در سامانه ملی مجوز لحاظ خواهد شد. انتظار ما این است که اتاق اصناف بر اساس این رسته‌بندی تخصصی، جوازهای کاری صادر کند و کدهای آیسیک را با این دسته‌بندی هماهنگ نماید.

درخواست حضور در جلسه آینده کمیسیون تخصصی چاپ

به عنوان نماینده وزارت فرهنگ، تقاضا کردم که در جلسه بعدی کمیسیون تخصصی چاپ اتاق ایران حضور یابم و مواضع، نگاه‌ها و سیاست‌های وزارت فرهنگ در دولت فعلی را به‌صورت شفاف مطرح و از آنها دفاع کنم.