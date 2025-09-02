به گزارش خبرگزاری مهر، محسن جوادی، معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در یادداشتی به مناسب ۱۱ شهریور، روز صنعت چاپ، این روز را به همه اهالی این صنعت تبریک گفت و پیامی در این رابطه صادر کرد.
متن یادداشت معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شرح زیر است:
در دوران مسئولیتم در حوزه فرهنگ، بهواسطه ارتباط مستقیم با فعالان، تشکلها و مدیران صنعت چاپ، از نزدیک با ظرفیتها و موانع آن آشنا شدهام. یکی از مهمترین عوامل توسعه این صنعت بی تردید «وحدت همدلانه» است. تشتت، موجب میشود تا جنبش یکپارچهای برای بهروزرسانی تجهیزات، فناوری و آموزش پدید نیاید.
روشن است که در فضای همدلی و همکاری و با همافزایی توان و ظرفیت عظیم فعالان این صنعت که از توانمندی و تخصص و تحصیلات عالی برخوردارند، میتوان این رشته را تبدیل به صنعتی مقتدر و پیشرو در کشور کرد. فعالان صنعت چاپ، بهعنوان صنفی فرهنگی و تمدنساز، شایسته است در میان سرآمدان تحولات و تحولآفرینیهای اجتماعی قرار گیرند. با همافزایی، فناوریهای نوین همچون هوش مصنوعی و شبکهسازی بینالمللی، توان رقابت موفق در بازار منطقه را خواهیم داشت.
در حوزه آموزش، صنعت چاپ به رغم داشتن علاقهمندان پرشور، با محدودیت جدی مواجه است؛ زمینه تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تقریباً فراهم نیست و افراد مجبور میشوند به رشتههای دیگر روی بیاورند. وقت آن است که در راستای ایجاد گرایشهای تخصصی پیشرفته در دانشگاهها و تقویت زیرساخت پژوهشی صنعت چاپ، حرکت جدی آغاز کنیم. امروز، صنعت نیازمند چهرههای مؤثر و رهبرانی چون «زندهنام مرتضی نوریانی» است تا انقلاب ساختاری در این حوزه رقم بزند و از پس چالشهای فعلی برآییم.
بازار کشورهای فارسیزبان چون افغانستان و تاجیکستان، بستر مناسبی برای توسعه صادرات محصولات چاپی ماست. ما ظرفیت تولید انبوه و باکیفیت داریم؛ کافی است با وحدت و یکپارچگی، سهمی قابلتوجه از بازار منطقه را از آن خود کنیم.
به خوبی میدانم که هماکنون فعالان صنعت چاپ در شرایط ویژهای قرار دارند؛ تحریمهای اقتصادی، نوسانات ارزی، تبعات جنگ ۱۲ روزه و فشارهای مالی سنگینی را متحمل میشوند. برخی چاپخانهها حتی در جنگ تحمیلی آسیب دیدهاند. با این وجود، این حوزه ایستادگی کرده و نشان داده که با ایمان، همدلی و پشتکار، میتوان در برابر ناملایمات نیز موفق بود.
اما امیدوارم با همگرایی منابع فکری، سرمایه، فناوری و استعداد انسانی، بتوانیم اقتصاد فرهنگی را جایگزین اقتصاد نفتی کنیم و نقش راهبر فرهنگی-اقتصادی منطقه باشیم.
در پایان با امیدی راسخ نسبت به آینده روشن صنعت چاپ ایران، از همه دستاندرکاران و فعالان این حوزه دعوت میکنم بیایید با اعتماد به هم، با انگیزهای نو صنعت فرهنگی و تمدنساز چاپ در ایران را بیش از پیش شکوفا کنیم که نهتنها در منطقه، بلکه در سطح بینالمللی بدرخشد.
یازدهم شهریورماه، «روز ملی صنعت چاپ» بر همه شما فعالان و تلاشگران این عرصه گرامی باد.
نظر شما