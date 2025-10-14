به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت پالایش نفت اصفهان، پژمان قاسمی با اشاره به آغاز پروژه مخازن راهبردی آب پالایشگاه اصفهان از ۱۶ آبان ۱۴۰۱، اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ریزی اولیه، مدت اجرای قرارداد سه سال پیش‌بینی شده بود، اما با برنامه‌ریزی دقیق و همکاری مؤثر عوامل اجرایی، ۶ مخزن بتنی ۵۰ هزار مترمکعبی به‌صورت مسقف، در مدت دو سال تکمیل، آبگیری و وارد مدار بهره‌برداری شدند.

وی ادامه داد: اجرای این پروژه نقش به‌سزایی در تأمین پایدار آب مورد نیاز پالایشگاه و تداوم فرآیند تولید در شرایط کم‌آبی و خشکسالی‌های اخیر داشته است. بهره‌برداری زودهنگام از این مخازن، از احتمال توقف تولید (Shut Down) ناشی از کمبود آب جلوگیری می‌کند و ظرفیت مطمئنی برای تأمین نیازهای فرآیندی مجموعه ایجاد کرده است.

مدیر طرح‌ها و پروژه‌های شرکت پالایش نفت اصفهان با اشاره به اینکه هر یک از مخازن این پروژه با ابعاد ۹۰ متر طول، ۹۰ متر عرض و عمق خالص ۲۰.۷ متر طراحی و ساخته شده‌اند، تصریح کرد: ظرفیت اسمی هر مخزن ۵۸ هزار مترمکعب و ظرفیت مفید آن ۵۰ هزار مترمکعب است. بدین‌ترتیب، ظرفیت کلی ذخیره‌سازی آب به ۳۰۰ هزار مترمکعب می‌رسد که نقش چشمگیری در تداوم تولید و حذف وابستگی به منابع آب شهری اصفهان دارد.

قاسمی افزود: در چارچوب طرح انتقال آب از دریای عمان به استان اصفهان، این مخازن به‌عنوان پایگاه ذخیره‌سازی کلیدی عمل کرده و نقش مهمی در ارتقای پایداری تولید و حذف وابستگی پالایشگاه به منابع آب شهری ایفا می‌کنند.

وی هدف از طراحی و اجرای مدفون و مسقف مخازن را رعایت اصول پدافند غیرعامل، کاهش تأثیر تغییرات دمایی بر سازه و آب ذخیره‌شده، اعلام کرد و گفت: در اجرای این پروژه، حدود یک میلیون مترمکعب عملیات خاکی، حدود ۱۰ هزار تن آرماتوربندی و ۷۵ هزار مترمکعب عملیات بتن‌ریزی و آب‌بندی کامل انجام شده است.

برپایه این گزارش، تمام عملیات اجرایی این پروژه بدون وقوع هیچ‌گونه حادثه ناشی از کار و به دست متخصصان و نیروهای داخلی انجام شده است و این طرح به‌عنوان یکی از پروژه‌های ملی شاخص در حوزه تأمین منابع پایدار آب، نقش مهمی در افزایش تاب‌آوری و بهره‌وری پالایشگاه نفت اصفهان ایفا می‌کند.