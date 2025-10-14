  1. اقتصاد
بهره‌برداری از مخازن راهبردی آب در پالایشگاه اصفهان

مدیر طرح‌ها و پروژه‌های شرکت پالایش نفت اصفهان گفت: پروژه مخازن راهبردی آب با ظرفیت ۳۰۰ هزار مترمکعب در پالایشگاه اصفهان پس از دو سال تلاش مستمر به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت پالایش نفت اصفهان، پژمان قاسمی با اشاره به آغاز پروژه مخازن راهبردی آب پالایشگاه اصفهان از ۱۶ آبان ۱۴۰۱، اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ریزی اولیه، مدت اجرای قرارداد سه سال پیش‌بینی شده بود، اما با برنامه‌ریزی دقیق و همکاری مؤثر عوامل اجرایی، ۶ مخزن بتنی ۵۰ هزار مترمکعبی به‌صورت مسقف، در مدت دو سال تکمیل، آبگیری و وارد مدار بهره‌برداری شدند.

وی ادامه داد: اجرای این پروژه نقش به‌سزایی در تأمین پایدار آب مورد نیاز پالایشگاه و تداوم فرآیند تولید در شرایط کم‌آبی و خشکسالی‌های اخیر داشته است. بهره‌برداری زودهنگام از این مخازن، از احتمال توقف تولید (Shut Down) ناشی از کمبود آب جلوگیری می‌کند و ظرفیت مطمئنی برای تأمین نیازهای فرآیندی مجموعه ایجاد کرده است.

مدیر طرح‌ها و پروژه‌های شرکت پالایش نفت اصفهان با اشاره به اینکه هر یک از مخازن این پروژه با ابعاد ۹۰ متر طول، ۹۰ متر عرض و عمق خالص ۲۰.۷ متر طراحی و ساخته شده‌اند، تصریح کرد: ظرفیت اسمی هر مخزن ۵۸ هزار مترمکعب و ظرفیت مفید آن ۵۰ هزار مترمکعب است. بدین‌ترتیب، ظرفیت کلی ذخیره‌سازی آب به ۳۰۰ هزار مترمکعب می‌رسد که نقش چشمگیری در تداوم تولید و حذف وابستگی به منابع آب شهری اصفهان دارد.

قاسمی افزود: در چارچوب طرح انتقال آب از دریای عمان به استان اصفهان، این مخازن به‌عنوان پایگاه ذخیره‌سازی کلیدی عمل کرده و نقش مهمی در ارتقای پایداری تولید و حذف وابستگی پالایشگاه به منابع آب شهری ایفا می‌کنند.

وی هدف از طراحی و اجرای مدفون و مسقف مخازن را رعایت اصول پدافند غیرعامل، کاهش تأثیر تغییرات دمایی بر سازه و آب ذخیره‌شده، اعلام کرد و گفت: در اجرای این پروژه، حدود یک میلیون مترمکعب عملیات خاکی، حدود ۱۰ هزار تن آرماتوربندی و ۷۵ هزار مترمکعب عملیات بتن‌ریزی و آب‌بندی کامل انجام شده است.

برپایه این گزارش، تمام عملیات اجرایی این پروژه بدون وقوع هیچ‌گونه حادثه ناشی از کار و به دست متخصصان و نیروهای داخلی انجام شده است و این طرح به‌عنوان یکی از پروژه‌های ملی شاخص در حوزه تأمین منابع پایدار آب، نقش مهمی در افزایش تاب‌آوری و بهره‌وری پالایشگاه نفت اصفهان ایفا می‌کند.

