۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۵۱

افزایش ۲ میلیون بشکه ای ظرفیت ذخیره‌سازی میعانات گازی ستاره خلیج‌فارس

یک مقام مسئول از احداث دو مخزن ذخیره‌سازی یک میلیون بشکه‌ای خبر داد و گفت: با ساخت این مخازن، ظرفیت ذخیره‌سازی خوراک بزرگ‌ترین پالایشگاه میعانات گازی جهان ۲ میلیون بشکه ارتقا یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت پالایش نفت ستاره خلیج‌فارس، وحید قانعی‌فرد مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج‌فارس با اشاره به اینکه همسو با افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی خوراک پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس، ساخت ۲ مخزن یک میلیون بشکه‌ای در دستور کار قرار گرفته بود، اظهار کرد: این مخزن‌ها، بزرگ‌ترین مخازن ذخیره‌سازی در خاورمیانه هستند که سبب افزایش ۲ برابری ذخایر راهبردی خوراک این شرکت می‌شوند.

وی با بیان اینکه این پروژه با ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر ساعت نیروی انسانی، ۵۲۰ هزار متر پاس عملیات جوشکاری با بیش از ۱۱۲۰ تن میلگرد اجرا شده است، گفت: با بهره‌برداری از این پروژه، ظرفیت ذخیره‌سازی خوراک بزرگ‌ترین پالایشگاه میعانات گازی جهان ۲ میلیون بشکه ارتقا یافت.

فاطمه صفری دهکردی

