سه مخزن ذخيره سازی ۵۰۰ هزار بشكه ای نفت خام به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم نامور ظهر سه شنبه در مراسم بهره برداری از سه مخزن ذخیره میعانات نفتی و گازی بیان داشت: با بهره برداری از این سه مخزن، ظرفیت ذخیره سازی نفت خام خوراك پالایشگاه به میزان ۵۰ درصد افزایش یافت.

نامور با اشاره به اینكه پیش از این پالایشگاه دارای ۶ مخزن ذخیره سازی نفت خام بود افزود: با اجرای طرح های افزایش ظرفیت در سالهای قبل و افزایش توان پالایشی پالایشگاه به ۳۵۰ هزار بشكه در روز و كاهش میزان ذخیره سازی خوراك پالایشگاه و برای استمرار تولید فرآورده های نفتی، ساخت مخازن جدید در دستور كار قرار گرفت.

وی گفت: با راه اندازی سه مخزن جدید، حجم ذخیره سازی نفت خام در پالایشگاه بندرعباس از چهار روز به ۱۰ روز افزایش یافت و علاوه بر كاهش ریسكهای عملیاتی امكان تعمیرات اساسی مخازن موجود در مواقع لزوم نیز فراهم شد.

مدیرعامل شركت پالایش نفت بندرعباس با بیان اینكه بخش عمده نفت خام مورد نیاز پالایشگاه با سه كشتی نفتكش از جزیره خارك تامین می شود افزود: مواقعی همچون نامساعد بودن شرایط جوی دریا، اشكالات فنی كشتی های نفتكش و در نتیجه كاهش میزان ذخایر نفت خام پالایشگاه از دیگر دلایل اجرای این طرح بود.

نامور با اشاره به اجرای طرح در مدت دو سال با تلاش مهندسان و كاركنان داخلی پالایشگاه تاكید كرد: خوشبختانه در مدت اجرای طرح، با رعایت كامل مقررات ایمنی و تلاش كاركنان سختكوش پالایشگاه هیچگونه حادثه ای رخ نداد و این از دستاوردهای مهم در زمان اجرای طرح است.

وی گفت: هر یك از این مخازن دارای ۸۷.۵ متر قطر و ۱۴.۶ متر ارتفاع است و برای ساخت سه مخزن، پنج هزار تن ورق، ۱۲ كیلومتر خطوط لوله در قطرهای مختلف، ۳۸ كیلومتر كابل كشی برق و تجهیزات ابزار دقیق، سیستم خنك كننده مخازن، سامانه اطفاء حریق و كلیه تدابیر لازم برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست در صورت نشت مواد نفتی انجام شده است.

پالایشگاه نفت بندرعباس در سال ۱۳۷۶ با ظرفیت روزانه ۲۳۲ هزار بشكه ساخته شد و با تكمیل طرح توسعه این پالایشگاه در سال ۱۳۸۵ ظرفیت خوراك آن به ۳۲۰ هزار بشكه در روز افزایش یافت و در نهایت با خلاقیت و ابتكار و اجرای طرح مبتكرانه و بدون سرمایه گذاری ظرفیت آن در سال ۱۳۹۱ به ۳۵۰ هزار بشكه در روز رسید.

این شركت ، ۱۸ درصد فرآورده های نفتی كشور از جمله، بنزین، گاز مایع، نفت گاز، نفت سفید و محصولاتی مانند سوخت جت، نفتای سنگین صادراتی، نفت كوره و گوگرد را تولید می كند.