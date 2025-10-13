به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم ابوطالبی، در اجلاس رؤسای هیئت‌مدیره‌های نظام پرستاری افزود: در پرستاری به‌شدت درگیر مشکلاتی در حوزه نیروی انسانی و نسبت پرستار به تخت هستیم. بسیاری از بیمارستان‌ها به دلیل نبود نیروی پرستاری، بخش‌های خود را تعطیل کرده یا بخش‌های آنها افتتاح نشده است. کمبود پرستار البته نه به این معنا که پرستار نداریم، پرستار داریم، اما استخدام نداریم.

وی گفت: بسیاری تهران را به عنوان مثال در کمبود پرستاری مطرح می‌کنند و به دنبال افزایش آموزش پرستاری هستند. جامعه پرستاری در موضوع کمبود پرستار صنفی رفتار نکرد و هر جا کمبود داشتیم دانشکده‌ها برای آموزش نیرو، پای کار آمدند؛ اما اکنون مشکل کمبود نیرو و آموزش نیست. سالیانه حدود ۲۰ هزار نفر خروجی نیروی آموزش دیده در گروه پرستاری داریم، اما جذب نداریم و استخدام‌ها قطره چکانی است.

ابوطالبی ادامه داد: امروز نسبت پرستار به تخت ۰.۹ است، هرچند این استاندارد جایی قانون نشده است، اما این نسبت باید به ۱.۸ برسد و با توجه به ۱۶۵ هزار نیروی پرستاری که داریم، همین امروز ۱۶۵ هزار نیرو کم داریم و انتظار داریم در یک فرصت پنج ساله این نسبت‌ها اصلاح شود.

وی اضافه کرد: علاوه بر استخدام برای نگهداشت نیرو هم باید تمهیدی اندیشیده شود. موضوع حق اضافه‌کاری در سال قبل مصوب شد و به‌صورت نسبی رضایت ایجاد کرد، انتظار داریم در کنار آن مطالبات دیگری که در کارگروه ویژه پرستاری مطرح و پیشنهادهای آن ارسال شد نیز، عملیاتی شود تا به نگهداشت نیروی پرستار در نظام سلامت کمک کند و موانع خدمت به مردم برداشته شود.

رئیس شورای عالی سازمان نظام پرستاری بیان کرد: آرمان ما این است که مردم به بهترین صورت خدمات سلامت دریافت کنند. خدماتی که امروز داده می‌شود در شأن مردم ما نیست. نه اینکه نخواستیم، پرستاران در همه دوره‌ها پای کار بودند، در زمان‌های بحران مانند کرونا به پرستاری اهمیت داده شد اما دوره بحران که تمام شد، پرستاران کنار رفتند.

وی افزود: در مورد تعرفه‌های پرستاری با سازمان برنامه و بودجه جلساتی داشتیم. گفتند در فصل بودجه طرح‌های بودجه‌ای را دریافت کردیم. از این تعداد ۱۵ طرح قابل ارائه بود که یکی از آنها هوم‌کر بود گفتند که بیمه‌ها تا ۵۰ درصد هزینه‌ها را تقبل کردند. در حال رایزنی هستیم که آن را بالا ببریم. در آن جلسه توضیح دادیم که اگر بیمه این هزینه‌ها را تقبل کند چه اتفاقی می‌افتد.

رئیس شورای عالی سازمان نظام پرستاری ادامه داد: اگر نظام سلامت کمبود بودجه دارد، پرستار می‌تواند خدمات را در منزل به بیماران با قیمت تمام شده کمتر ارائه کند. در موضوع تعرفه هم گفتیم پرستاران خدمات را انجام می‌دهند، اما در سیستم به اسم افراد دیگر با قیمت تمام شده بیشتر ثبت می‌شود. همکاران سازمان برنامه و بودجه از این موضوع استقبال کردند و گفتند ما این ادبیات را نیاز داریم که بر اساس منطق باشد.

ابوطالبی اضافه کرد: در موضوع هوم‌کر سازمان برنامه و بودجه پیگیر است و در کارگروه ویژه پرستاری هم همین موضوعات پیگیری شد. بسیاری از مشکلاتی که در صنف پرستاری داریم به این برمی‌گردد که قانون نداریم. در موضوع استخدامی در وزارت بهداشت مطرح کردیم که چرا وضعیت استخدام به‌صورت قطره چکانی است و استاندارد پرستار به تخت نداریم.

وی بیان کرد: نماینده سازمان امور اداری و استخدامی در جلسه اعلام کرد که استاندارد نسبت پرستار به تحت هیچ در قوانین و برنامه‌های کشور به صورت رسمی مصوب نشده است.

رئیس شورای عالی سازمان نظام پرستاری گفت: در موضوع حاکمیتی بودن شغل پرستاری گفتند چندین سال است این موضوع مطرح می‌شود، اما در هیچ قانونی این موضع نیامده است. به همین دلیل نمی‌توانیم به ازای هر یک پرستار که خارج می‌شود، یک نفر استخدام کنیم و پرستاری هم مشمول همان ۱۵ درصد تعدیل نیرویی می‌شود که برنامه هفتم توسعه آمده است.

ابوطالبی افزود: این موضوعات باید قانون شود. یکی از کارهای ما این است که این موارد را به سمت قانون شدن ببریم. تا زمانی که این خلاء قانونی پر نشود، هر چقدر هم که فریاد بزنیم به جایی نمی‌رسد. یکی از قسمت‌های صحبت ما در کارگروه پرستاری بر اساس این موارد بود.

وی ادامه داد: موضوع دیگری که در کارگروه ویژه پرستاری مطرح شد موضوع تعرفه بود که چگونه اصلاح شود. در جلساتی که تشکیل شد، همه معاونت‌های وزارت بهداشت قبول داشتند مبلغ تعرفه‌های پرستاری، ارزش آن واقعی نیست. در همین راستا مطرح شد که ارزش نسبی ۱۰۰ درصد و ضریب کا حدود ۸۰ درصد افزایش پیدا کند. همه با این موارد موافق هستند، اما زمانی که مطرح می‌شود، فلان بیمه زیر بار آن نمی‌رود.

رئیس شورای عالی سازمان نظام پرستاری اضافه کرد: در کارگروه ویژه پرستاری موضوع این بود که پرستاران ارزش واقعی تعرفه را می‌خواهند، حالا می‌خواهد به‌صورت فی فور سرویس یا به‌صورت ارزش نسبی و بسته خدمات باشد. باید این موضوع را در کارگروه توجیه کنیم تا زمانی که وزیر بهداشت قرار است آن را در هیئت دولت مطرح کند، بتواند منابع مناسب را برای آن دریافت کند. در نتیجه در این کارگروه استدلال‌ها مطرح شد.

ابوطالبی گفت: روز اول که موضوع افزایش تعرفه مطرح شد، کمبود منابع داشتند و گفتند با حداقل منابع بسته شود تا اجرایی شد. تعرفه بسته شد و امروز تعرفه رضایت ایجاد نمی‌کند. همان مبلغ هم با چندین ماه تأخیر پرداخت می‌شود. درباره تعطیلی‌ها در کارگروه گفتگو شد. هر چند در موضوع تعطیلی‌ها در خود معاونت‌های وزارت بهداشت اختلاف نظر وجود دارد.

وی افزود: در نهایت همه این موضوعات به کمبود منابع برمی‌گردد. روی همه این موارد به‌صورت جداگانه در کارگروه پرستاری بحث شد، درباره سختی کار، نوبت کار، تمام وقتی، قانون بهره‌وری و … صحبت شد.

رئیس شورای عالی سازمان نظام پرستاری ادامه داد: در موضوع بهیاری هم در سال ۱۴۰۳ در شورای عالی انقلاب فرهنگی درخواست پنج درصد سهمیه برای بهیاری برای تبدیل وضعیت داده شد. آنجا مطرح کردیم چه تعداد بهیار داریم که در چهار گروه پرستاری ۵ درصد سهمیه به بهیاری داده شود، چرا که تعداد آن خیلی زیاد می‌شود.

ابوطالبی اضافه کرد: در نهایت یک سهمیه پنجساله ساله با تعداد ۲۵۰۰ بهیار سالیانه گرفتند، اما بنا شد که دیگر مدارس بهیاری توسعه پیدا نکند و اضافه نشود، اما دیدیم در این دوره تعداد این مدارس رو به افزایش گذاشت.

وی بیان کرد: در جلسات مختلف این موضوع مطرح و بررسی شد و به این نتیجه رسیدیم، وظایفی که سیستم از بهیار انتظار دارد، انجام دادن کارهای اولیه بیمار است که در نهایت عنوان کردیم این وظایف را کمک پرستار می‌تواند انجام دهد و خدا را شکر قول دادند این مدارس توسعه پیدا نکند.

رئیس شورای عالی سازمان نظام پرستاری گفت: بسیاری از موارد ناشی از سوءتفاهم میان بخش‌های مختلف است که قابل حل است. بعضی انرژی بیشتری نیاز دارد و بعضی انرژی کمتر می‌خواهد. باید این موارد با مشارکت همه حل شود. نظام پرستاری به تنهایی نمی‌تواند این مشکلات را حل کند و ادعایی هم ندارد.

ابوطالبی افزود: همه گروه‌های مختلف در نظام سلامت از وزارت بهداشت تا نظام پرستاری تا خانه پرستار و انجمن‌ها در تحقق مطالبات نقش دارند. اگر صدای واحد از پرستاری بیرون بیاید مشکلات حل می‌شود.

وی ادامه داد: سازمان نظام پرستای مانند دانشکده‌ها است. قدرت از پایین به بالا است. رئیس دانشکده نمی‌تواند تصمیم بگیرد فلان کار را انجام دهد، گروه تصویب می‌کند و رئیس موظف به اجرا است. دستورات شورای عالی سازمان نظام پرستاری از هیئت‌مدیره‌ها می‌آید و ما هم با جان و دل آن را قبول می‌کنیم.