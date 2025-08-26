بررسی «لایحه ساماندهی پهپادهای غیرنظامی» در دستورکار امروز مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش جلسه علنی امروز (سهشنبه) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد. دستورکار این جلسه به شرح زیر است:
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه ساماندهی پرندههای هدایت پذیر از راه دور (پهپاد) غیرنظامی (اعاده شده از شورای نگهبان)
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور
ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه نظام جامع باشگاهداری
گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و برخی از احکام راجع به مهریه
