به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تحلیل نقشههای پیشیابی هواشناسی، امروز، آسمان استان یزد عمدتاً صاف تا نیمهابری پیشبینی میشود. همچنین وزش باد در اغلب مناطق ملایم تا متوسط خواهد بود و در ساعات بعدازظهر، بهویژه حوالی ساعت ۱۵، سرعت باد به حدود ۴ متر بر ثانیه خواهد رسید.
بر همین اساس در مناطق شمالی استان (اردکان، میبد) آسمان صاف با وزش باد ملایم، دمای روزانه بین ۲۸ تا ۳۰ درجه و در مناطق جنوبی استان (مهریز، خاتم) هوای گرمتر نسبت به سایر نقاط، دمای روزانه تا ۳۲ درجه، آسمان نیمهابری و در مناطق شرق استان (بهاباد) دمای صبحگاهی حدود ۲۴ درجه، آسمان صاف پیشبینیشده است.
برای مناطق غربی استان (تفت، نیر) هوای معتدل با دمای حدود ۲۷ تا ۲۹ درجه، وزش باد متوسط و برای مرکز استان (شهر یزد) آسمان متغیر از صاف تا نیمهابری، وزش باد در ساعات بعدازظهر همراه با کاهش کیفیت هوا در برخی ساعات همراه خواهد بود.
