هشدار نسبت به نقشه آمریکا برای غارت منابع نفتی عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، نیسان الصالحی نماینده پارلمان عراق تاکید کرد که سخنان اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در خصوص نفت این کشور نشان میدهد که واشنگتن چه قصد و نیتی دارد.
وی افزود: دولت آمریکا به عراق به چشم یک شریک سیاسی یا راهبردی نگاه نمیکند بلکه به عنوان منبع ثروتی نگاه میکند که میتواند آن را برای منافع خود در منطقه به کار بگیرد.
الصالحی تصریح کرد: آمریکا امروزه از بعد اقتصادی صرف با هدف کنترل منابع نفتی عراق به این کشور نگاه میکند و سخن از حمایت از ثبات عراق تنها شعار است.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جریان نشست شرم الشیخ که در مصر برگزار شد در سخنانی قابل توجه گفت که عراق آن قدر نفت دارد که نمیداند با آنچه کار کند!
این سخنان ترامپ با توجه به سابقه آمریکا در غارت منابع کشورهای جهان از جمله عراق و سوریه، به مثابه یک هشدار به شمار میرود.
وی اضافه کرد: زمانی که شما دارایی زیادی داشته باشی و ندانی چگونه از آن استفاده کنی با یک مشکل بزرگ رو به رو هستی.
به نظر میرسد این سخنان ترامپ زمینه چینی برای غارت بیشتر منابع عراق است.
