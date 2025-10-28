به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، عبدالستار محمد الدلیمی عضو ائتلاف عزم عراق تاکید کرد که مارک ساوایا فرستاده ویژه ترامپ به این کشور به مسئولان ارشد عراق ابلاغ کرده که دولت آتی نباید در انتخاب مسئولان پست‌های کلیدی دخالت کند!

وی افزود: ساوایا در سخنان مداخله جویانه گفته که مسئولان این پست‌ها از جمله مقامات ارشد، رئیس پارلمان، وزیر کشور، وزیر دفاع، وزیر امور مالی و همچنین بانک مرکزی و وزارت نفت تحت نظر آمریکا انتخاب خواهند شد.

الدلیمی همچنین تاکید کرد که آمریکا این مسئولان عراقی را تهدید نیز کرده است. ساوایا به دنبال اجرای خواسته‌های ترامپ در عراق است.

لازم به ذکر است که چند روز قبل دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مارک ساوایا را به عنوان فرستاده ویژه خود به عراق تعیین کرد.

ساوایای ۴۰ ساله به عنوان یک تاجر آمریکایی و تولید کننده ماری‌جوانا در ایالت میشیگان شناخته می‌شود. وی رئیس اجرایی یکی از شرکت‌های مطرح در زمینه ماریجوانا در این منطقه به شمار می‌رود. ساوایا در یک خانواده عراقی کلدانی به دنیا آمده که در دهه نود قرن گذشته از عراق مهاجرت کردند.

شرکت ساوایا در زمینه کاشت و فروش ماری‌جوانا فعالیت دارد. وی یکی از طرفداران ترامپ و فعالان کمپین انتخاباتی او به شمار می‌رود. ترامپ اعتراف کرده که دلیل این انتخاب، فعالیت‌های وی در کمپین تبلیغاتی میشیگان بوده است.

عرصه سیاسی عراق در روز ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ شاهد برپایی انتخابات پارلمانی خواهد بود که سرنوشت قوه مقننه و آینده سیاسی کشور را تعیین خواهد کرد.

در این انتخابات ۳۱ ائتلاف سیاسی، ۳۸ حزب و ۷۵ لیست مستقل به رقابت می‌پردازند که همگی به دنبال کسب ۳۱۹ کرسی پارلمان هستند.

کمیسیون عالی مستقل انتخابات از نزدیک بر روند کمپین‌های تبلیغاتی نظارت می‌کند تا از اجرای معیارهای زمانی و اخلاق انتخاباتی اطمینان حاصل کند و از بروز هرگونه تخلف یا سوءاستفاده از منابع دولتی به نفع طرف‌های مختلف جلوگیری کند.

سیستم انتخاباتی عراق

یوسف سلمان، کارشناس امور انتخاباتی عراق، سیستم انتخاباتی فعلی را بر اساس یک حوزه انتخابیه واحد در هر استان می‌داند و می‌افزاید که هر استان یک حوزه انتخابیه مستقل محسوب می‌شود.

سلمان توضیح داد که توزیع کرسی‌ها بر اساس سیستم نمایندگی تناسبی در داخل حوزه انتخابیه انجام می‌شود، به طوری که کرسی‌ها بر اساس نسبت آرا کسب شده توسط لیست‌ها و نهادهای سیاسی توزیع می‌شوند. پیروزی در انتخابات به معنی کسب بالاترین آرا توسط نامزد در لیستی است که کرسی‌ها ایجاد کرده اند و از یک سیستم خاص برای توزیع کرسی‌های باقی‌مانده پس از شمارش آرا استفاده می‌شود.

توزیع کرسی‌ها بر اساس سیستم سهمیه بندی

فرایند توزیع کرسی‌ها بین نامزدهای پیروز در انتخابات بر اساس تعداد آرا کسب شده توسط آنها در لیست‌ها و نهادهای سیاسی در داخل حوزه انتخابیه انجام می‌شود. این توزیع بر اساس سیستم نمایندگی تناسبی تعیین می‌شود، به طوری که کرسی‌ها بر اساس نسبت آرا کسب شده توسط هر لیست اختصاص می‌یابند.

طبق قانون اصلاح شده سال ۲۰۲۳ در سیستم انتخاباتی عراق، برخی گروه‌های اجتماعی و مذهبی از طریق اختصاص سهمیه ویژه، کرسی‌هایی را برای خود تضمین می‌کنند. به عنوان مثال قانون تصریح می‌کند که حداقل ۲۵ درصد از کرسی‌های مجلس نمایندگان باید به زنان اختصاص یابد. این کرسی‌ها توسط نامزدهای زن با بالاترین آرا در هر حوزه انتخابیه پر می‌شوند. در صورت عدم دستیابی به نسبت مورد نیاز از طریق برندگان مستقیم، این نسبت از طریق ترتیب نامزدهای زن بازنده با بالاترین آرا در لیست‌های غیر برنده جبران می‌شود تا حد نصاب حضور زنان در پارلمان را تأمین کند.

قانون به همین صورت کرسی‌هایی را برای اقلیت‌های قومی و مذهبی که بخشی از تنوع اجتماعی در عراق را تشکیل می‌دهند، اختصاص داده است.