۶۰ درصد شهدای جنگ ۱۲ روزه پاسداران انقلاب اسلامی بودند

گزارش خبرنگار مهر، سردار علی فدوی در آیین تکریم و معارفه فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه (ع) خراسان شمالی که صبح پنج‌شنبه در تالار فرهیختگان دانشگاه آزاد بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: دفاع از انقلاب اسلامی و انجام تکلیف همواره راهبرد اصلی ملت ایران بوده و بروز قابلیت‌های انسانی و معنوی در این مسیر تجلی یافته است.

وی با اشاره به حملات نظامی اوایل انقلاب و نقش دشمنان از جمله آمریکا و صهیونیست‌ها گفت: ملت ایران با بصیرت در بزنگاه‌ها وظایف خود را انجام داد و به برکت انجام تکلیف، وعده‌های الهی محقق شد.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد: توانمندی معنوی و تدین ما در محاسبات دشمن نقشی ندارد و هیچیک از تلاش‌های آنان در طول ۴۷ سال نتوانسته ملت ایران را شکست دهد.

سردار فدوی با بیان اهمیت جانبازی در راه ادای دین افزود: در جنگ ۱۲ روزه همه درگیر بودند و دشمنان مستقیم شامل آمریکا، صهیونیست‌ها، اروپایی‌ها و کشورهای منطقه پای کار آمده بودند و در نهایت دشمن التماس کرد و دست‌های خود را بالا برد تا درگیری متوقف شود.

وی ادامه داد: پاسداران انقلاب اسلامی در این جنگ جانانه ایستادند و ۶۰ درصد شهدا از میان آنان بودند و اهداف دشمن نابودی انقلاب اسلامی بود که با مقاومت ملت ایران خنثی شد.

سردار فدوی گفت: هر کسی در هر جایگاهی تکلیفی بر دوش دارد و باید با اطمینان و اقدام عملی، به آن عمل کند.