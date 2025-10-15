سردار حسینی: سپاه گلستان در خدمت مردم، امنیت و پیشرفت استان است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار موسی حسینی، صبح چهارشنبه در مراسم معارفه خود ضمن گرامیداشت یاد شهدای استان و مدافعان حرم اظهار کرد: به ارواح طیبه شهدای انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی و شهدای عرصه سلامت و امنیت درود میفرستیم و از حضور خانوادههای معظم شهدا در این مراسم تقدیر میکنم.
وی با اشاره به مأموریتهای سپاه در استان گفت: به عنوان سرباز انقلاب اسلامی، راهبردها، سیاستها و تدابیر ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده کل سپاه را پیگیری میکنم. اولویتها در مأموریتهای سپاه متعدد است اما تمرکز ویژه ما بر ارتقای امنیت، توسعه شبکههای مردمی اطلاعات و آمادگی رزمی در تیپها، پایگاهها و گردانهای بسیج خواهد بود.
حسینی همچنین از توجه به توسعه زیرساختها و محرومیتزدایی خبر داد و افزود: در کنار فعالیتهای درونسازمانی، تعامل و همافزایی با مسئولان استان، شورای تأمین، نمایندگان مجلس و خبرگان رهبری را در رأس برنامههای برونسازمانی قرار دادهایم تا خدمت به مردم با صداقت و اخلاص انجام شود.
فرمانده سپاه نینوا گلستان با تأکید بر اصول ایمان و اخلاق در فعالیتهای سپاه گفت: همه تعاملها و همکاریهای ما بر پایه صداقت، محبت، اخوت و همدلی استوار است و هدف ما خدمت شبانهروزی به مردم نجیب و بصیر استان خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: سپاه استان گلستان با تکیه بر ارزشها و پیشکسوتان خود، بهعنوان پشتوانهای مطمئن در امنیت، پیشرفت و همبستگی اجتماعی استان باقی خواهد ماند.
