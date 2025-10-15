  1. بین الملل
جنگ‌افروزی آشکار وزیر جنگ آمریکا در آستانه نشست ناتو با محوریت اوکراین

وزیر جنگ آمریکا می‌گوید که اعضای ناتو برای حمایت از اقدامات عملیاتی اوکراین در جنگ علیه روسیه، باید برای کی‌یف تسلیحات آمریکایی بیشتری خریداری کنند!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا در آستانه نشست وزرای دفاع اعضای ناتو در بروکسل، کشورهای عضو این ائتلاف نظامی تحت رهبری آمریکا را به خرید تسلیحات آمریکایی بیشتر برای کمک و حمایت از اوکراین در جنگ علیه روسیه ترغیب کرد.

مسکو بارها تاکید کرده است که ارسال تسلیحات غربی به اوکراین تغییری توازن قوا در میدان نبرد ایجاد نخواهد کرد زیرا اوکراین با کمبود شدید نیروی انسانی و فرار و ترک خدمت گسترده روبه‌روست.

هگست گفت: انتظار امروز ما این است که کشورهای بیشتری، مقادیر بیشتری تخصیص دهند و (تسلیحات) بیشتر و بیشتری برای اوکراین خریداری کنند.

مارک روته، دبیرکل ناتو نیز در این‌باره گفت که «قدرت آتش برای تقویت نیروهای اوکراینی، از صنایع دفاعی ما (ناتو) برمی‌خیزد.»

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به‌تازگی مدعی شد که با تامین مالی اروپاییان برای خرید تسلیحات آمریکایی، اوکراین همچنان قادر به دستیابی به اهداف قلمرویی خود است. این ادعا درست نقطه مقابل ارزیابی قبلی وی است که گفته بود اوکراین «هیچ کارتی» برای بازی در اختیار ندارد!

انتظار می‌رود که ترامپ به‌زودی درباره تامین موشک دوربرد تام‌هاوک برای اوکراین تصمیم خود را اعلام کند؛ اقدامی که مسکو آن را تشدید جدی تنش خوانده که البته تغییر چندانی در شرایط میدان نبرد ایجاد نخواهد کرد.

    • IR ۱۶:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
      بالاخره یه روز دندان دیو ناتو باید بشکند و آسیا و آمریکای جنوبی و آفریقا برای این نبرد تاریخی آماده اند این اوباش باید شکست مفتضحانه بخورند

