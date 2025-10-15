به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، مارک روته، دبیرکل ناتو از افزایش تولید تسلیحات و سامانه‌های پدافند هوایی برای اوکراین ذیل یک برنامه جدید حمایت نظامی به ارزش ۲.۲ میلیارد دلار و تحت هدایت آمریکا خبر داد.

روته پیش از نشست وزرای دفاع ناتو در بروکسل گفت که اعضای این ائتلاف نظامی تحت رهبری آمریکا «با هدف اینکه از تداوم قدرتمند ماندن اوکراین تا حد امکان و توان تداوم جنگ با روسیه، تولید صنایع دفاعی را افزایش خواهد داد.»

وی همچنین اضافه کرد که اعضا به حوادث اخیر پهپادی و اقدامات در راستای تقویت پدافند هوایی ناتو خواهند پرداخت و گفت که «امروز روز مهمی خواهد بود.»

روته به این موضوع نیز اشاره کرد که گفتگو و مباحث امروز شامل جلسه شورای ناتو-اوکراین با حضور دنیس شمیهال، وزیر دفاع اوکراین و نگروه تماس دفاعی اوکراین» به ریاست بوریس پیستوریوس، وزیر دفاع آلمان،و جان هیلی، وزیر دفاع انگلیس خواهد بود.

وی به برنامه جدید به رهبری آمریکا که در ماه آگوست آغاز شد اشاره کرد؛ برنامه‌ای که از طریق آن اعضای ناتو تاکنون ۲.۲ میلیارد دلار تسلیحات نظامی مرگبار و غیرمرگبار به کی‌یف متعهد شده‌اند.

روته اضافه کرد که اتحادیه اروپا و ناتو به طور نزدیک با هم همکاری می‌کنند و افزود: این ترکیب حیاتی است و روسیه نتوانسته میان ما تفرقه بیندازد.

وی درباره ادعای نقض حریم هوایی برخی اعضای ناتو توسط روسیه نیز گفت که ناتو کاملا قادر به دفاع از قلمروی اعضای این ائتلاف است.

روته افزود: اگر یک هواپیمای روسی وارد حریم هوایی ناتو شود و تهدیدی ایجاد کند، ما اقدام خواهیم کرد. در غیر این صورت، آن را اسکورت می‌کنیم تا حریم هوایی را ترک کند. یک ائتلاف قوی می‌داند که چه زمانی باید قاطعانه عمل و چه زمانی تنش‌زدایی کند. ما این کار را ۶۰ یا ۷۰ سال است که انجام می‌دهیم، با شوروی این کار را کردیم و با روس‌ها ادامه می‌دهیم.

وی با رد ادعاها مبنی بر کاهش کمک‌های نظامی اعضا، گفت که سطح کمک‌ها در مقایسه با سال گذشته ثابت باقی مانده است.

دبیرکل ناتو مدعی شد: روس‌ها فکر می‌کردند که ظرف سه هفته در این جنگ پیروز می‌شوند. حالا، نزدیک به چهار سال بعد، آنها یک میلیون نفر را از دست داده‌اند؛ کشته یا به شدت زخمی؛ و تنها پیشروی ناچیزی داشته‌اند.