اعتصاب عمومی و اعتراضات گسترده در اسپانیا در همبستگی با غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، روز چهارشنبه، چندین شهر اسپانیا در اعتراض به «نسل‌کشی مداوم» علیه فلسطینیان در نوار غزه، صحنه اعتصاب عمومی بود.

بر اساس این گزارش، به درخواست اتحادیه‌های بزرگ کارگری و دانشجویی، ده‌ها هزار نفر در بیش از ۲۰۰ تظاهرات در سراسر اسپانیا شرکت کردند. معترضان در حالی که پرچم‌ها و بنرهایی در حمایت از فلسطین حمل می‌کردند، خواستار پایان همکاری نظامی و دیپلماتیک با اسرائیل شدند.

معترضان در حالی که شعارهایی در حمایت از فلسطین سر می‌دادند، از دولت «پدرو سانچز»، نخست‌وزیر اسپانیا خواستند که موضعی «مؤثر و شجاعانه» در حمایت از فلسطین و غزه اتخاذ کند.

این اعتصاب در بحبوحه موج فزاینده خشم عمومی از اقدام اسرائیل در حمله به «ناوگان مقاومت» و دستگیری فعالان مستقر در آن برگزار شده است.

این بزرگترین اعتصاب در نوع خود در اروپا از زمان آغاز جنگ علیه غزه است و نشان دهنده همراهی اتحادیه‌های کارگری و جنبش‌های دانشجویی با موضع مردمی اسپانیا علیه سیاست‌های اسرائیل است.

دولت اسپانیا یکی از منتقدان سرسخت اروپایی از حمله رژیم صهیونیستی به نوار غزه به شمار می‌رود.

مادرید پیش از این به دادخواستی که توسط آفریقای جنوبی در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح شده بود و اسرائیل را به ارتکاب "نسل‌کشی" علیه جمعیت نوار غزه متهم می‌کرد، پیوسته بود.