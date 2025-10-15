  1. سیاست
  2. دولت
۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۲۱

ابلاغ ۲ قانون ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر و تشدید مجازات جاسوسی

رئیس جمهور دو قانون «ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از دور (پهپاد) غیرنظامی» و «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» را برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از دور (پهپاد) غیرنظامی» را که در جلسه علنی ۶ مهر ۱۴۰۴ در مجلس شورای اسلامی تصویب و ۹ مهر ۱۴۰۴ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به قوه قضائیه و وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات، دادگستری، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ابلاغ کرد.

رئیس جمهور همچنین «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» را که در جلسه علنی ۶ مهر ۱۴۰۴ در مجلس شورای اسلامی تصویب و ۹ مهر ۱۴۰۴ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به قوه قضائیه و شورای عالی امنیت ملی و وزارتخانه‌های اطلاعات، دادگستری و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ابلاغ کرد.

حسین کشتکار

