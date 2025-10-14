  1. سیاست
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۰۸

تصویب کلیات طرح مقابله با نفوذ بیگانگان در کمیسیون امنیت ملی مجلس

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، از تصویب طرح مقابله با نفوذ بیگانگان در جلسه عصر امروز این کمیسیون خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی اعلام کرد: جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بعد از ظهر امروز (سه‌شنبه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۴) برگزار شد.

وی توضیح داد: در بخش اول این جلسه، رئوف شیبانی، نماینده وزیر خارجه در امور غرب آسیا و شوشتری، دستیار وزیر خارجه و مدیرکل غرب آسیا و شمال آفریقای وزارت امور خارجه، گزارشی از تحولات منطقه به ویژه در فلسطین و لبنان به اعضای کمیسیون ارائه و به سوالات پاسخ دادند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در بخش دوم جلسه، طرح مقابله با نفوذ بیگانگان با حضور نمایندگان دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی بررسی شد و کلیات این طرح با اکثریت قاطع آرا به تصویب اعضای کمیسیون رسید. طراح این طرح، روح‌الله نجابت، نماینده مردم شیراز در مجلس است.

رضایی اظهار کرد: در بخش سوم جلسه امروز هم طرح الزام دولت به پیگیری حقوقی اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و آمریکا در جنگ تحمیلی آغاز شده در ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۴ علیه جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفت. بعد از بحث و بررسی پیرامون این طرح، کلیات آن به تصویب اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی رسید. طراح این طرح، علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس است.

کد خبر 6622522
زهرا علیدادی

