تشریح جزئیات جلسه کمیسیون اصل نود مجلس با حضور رئیس سازمان بورس

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام نصرالله پژمانفر از جلسـه امروز (سهشنبه ۲۲ مهر ماه) کمیسـیون اصل نود مجلس با حضـور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و معاونین و نماینده مرکز پژوهشهای مجلس به منظور بررسی گزارش اقدامات و برنامههای عملیاتی آن سـازمان به منظور جلوگیری از بروز خسـارات احتمالی بـه سـرمایـهگذاران، گزارش اعطای مجوزهای صـندوقهای سـرمایهگذاری، گزارش عملکرد تایید صـلاحیت حرفهای مدیران و اعضـای هیات مدیره ناشران نهادهای مالی و شـرکتهای سـرمایه گذاری، گزارش عملکرد اجرای رأی هیات تطبیق مصـــوبات مجلس پیرامون عدم مداخله دولت در اعمال حقوق مالکانه شـــرکتهای سـهام پذیر سـهام عدالت، گزارش عملکرد کمیته نظارت بر سـهام عدالت مصـوبه شـورای عالی بورس و گزارش عملکرد نحوه خرید و فروش سهام از سوی صندوق توسعه و تثبیت بازار خبر داد.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با توجه به وظایف نظارتی کمیسیون بر تمامی دستگاهها، گفت: مردم بر اساس اعتماد خود در سازمان بورس سرمایهگذاری میکنند، اما طی روزها و ماههای گذشته حساسیتهایی نسبت به بورس ایجاد شده بود، از این رو جلسهای برگزار و توضیحاتی در راستای تنویر افکار عمومی ارائه شد تا از این طریق اطمینان خاطری برای مردم حاصل شود.
وی با اشاره به بررسی موضوع سهام عدالت، گفت: حواشی و مسائلی موجب ایجاد نگرانیهایی در مردم به عنوان سهامداران عمده شده بود، از این رو در این جلسه در راستای صیانت از حقوق آنها تبادل نظر و توضیحاتی ارائه شد، با این شرایط امیدواریم در ارائه نتایج گزارشهای عملی نیز شاهد تأثیرگذاری این بازار بر رشد اقتصاد کشور و اعتماد مردم به این بازار باشیم.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم تأکید کرد: مجلس هر جا که برای مردم ابهام و سوالی پیش آید، تلاش میکند موضوعات را پیگیری و گزارش آن را نیز به مردم ارائه کند.
حجتالله صیدی، رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار نیز در این جلسه گفت: ابتدا گزارشی از وضعیت بازار سرمایه و روند بورس و عملکرد سازمان در دوره جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ارائه و پس از آن نکات مورد نظر اعضای کمیسیون در مورد عملکرد صندوقها، پذیرش شرکتها، نظارت بر شرکتها و بحث سهام عدالت، تأیید صلاحیت مدیران و نحوه هزینه کرد وجوه شرکتهای پذیرفته شده در بورس مورد بررسی قرار گرفت.
وی با اشاره به بررسی موضوع سهام عدالت، اضافه کرد: این موضوع دارای گستردگی فراوان است، از این رو مسائل مربوط به سهام عدالت در شرکتهای سرمایهپذیر سهام عدالت، شرکتهای تعاونی سهام عدالت شهرستانها و شرکتهای سرمایهگذاری سهام عدالت استانی وجود دارد نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت و گزارشی نیز در این راستا ارائه شد.
صیدی برگزاری این جلسات را موجب اطمینان خاطر مردم در راستای رعایت حقوق سهامدار و عامه دانست و افزود: در این راستا چنانچه کم و کاستی وجود داشته باشد، در راستای رفع آن تلاش میشود.
