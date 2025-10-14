به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم گرامیداشت دو هزار و پانصد و پنجاهمین سالگرد اعلام اولین منشور حقوق بشر جهان با حضور جمعی از سفرا و دوستداران فرهنگ در مسکو برگزار شد.

در این آئین که به میزبانی دانشگاه دولتی سینمایی روسیه برگزار شد، رئیس این دانشگاه به همراه سفیران جمهوری اسلامی ایران، تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان در مسکو و جمعی از استادان و دانشجویان دانشگاه میزبان حضور داشتند.

کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در این مراسم گفت: منشور حقوق بشر ایرانی که ۲۵۵۰ سال پیش صادر شد حاوی ارزش‌هایی چون آزادی، مدارا، کرامت انسانی و هم‌زیستی مسالمت‌آمیز است؛ حال آنکه اعلامیه حقوق بشر جدید در دسامبر ۱۹۴۸ به تصویب رسیده است.

وی با اشاره به قدمت اولین منشور حقوق بشر جهان افزود: این موضوع بیانگر فاصله غرب و شرق در حوزه تمدن و حقوق بشر است. در آن زمان مقوله آزادی اعم از آزادی دینی، فرهنگی و اجتماعی توسط ایرانیان به رسمیت شناخته شد.

جلالی با تاکید بر اهمیت شناخت چالش‌ها در جهان امروز برای تحقق حقوق بشر واقعی تصریح کرد: ما در قرن بیست و یکم با چالش‌هایی همانند افراط‌گرایی، تجاوز، بی‌عدالتی و نابرابری دست به گریبان هستیم، این نشانه‌ها حاکی از ضرورت بازگشت به سنت‌های تمدنی است.

حامی کشتار ده هزار نفر از مردم غزه را نمی‌توان کوروش نامید

سفیر کشورمان با بیان اینکه تمدن شرقی همواره بر مبنای تاکید بر فرهنگ مدارا، صیانت از کرامت انسانی و همزیستی استوار بوده و هست، اظهار داشت: شاهد بودیم یکی از مقامات رژیم جنایتکار صهیونیستی عبارت «ترامپ به مثابه کوروش بزرگ» را به کار برد، باید به آنهایی که رئیس‌جمهور آمریکا را اینگونه خطاب می‌کنند، یادآور شد نمی‌توان کسی را که حامی کشتار ده‌ها هزار نفر در سرزمین کوچکی به نام غزه است، حامی حقوق بشر نامید.

جلالی خاطرنشان کرد: امروز ما نیاز داریم که هم به حقوق بشر و حقوق فردی انسان‌ها و هم به حقوق جمعی انسان‌ها به عنوان یک ملت، احترام بگذاریم. همان چیزی که در فرهنگ شرقی به‌ویژه ایران اسلامی وجود دارد و هم اینک در کشور ما یهودیان و مسیحیان و زرتشتیان در کنار هم زندگی مسالمت‌آمیز دارند، همان گونه که امروز در روسیه نیز می‌بینیم ادیان ابراهیمی زندگی مسالمت‌آمیزی با هم دارند.

وی با اشاره به جایگاه والای سنت‌های تمدنی ایرانی در کشورهای منطقه افزود: ما باید از این نشست‌ها برای تقویت روابط و وحدت درونی ملل خودمان و خنثی‌سازی تلاش‌های کسانی که به دنبال شکاف بین ملت‌های ریشه‌دار و صاحب تمدن هستند، استفاده کنیم.

جلالی با تاکید بر ایجاد پایه‌های قوی برای توسعه روابط بین کشورها با تمسک به اصول و ارزش‌های انسانی و احترام به حقوق بشر یادآور شد: امروز مسئولان عالی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در کنار هم برای تقویت روابط دو جانبه و منطقه‌ای رایزنی و مشورت دارند و برای تقویت تعاملات تلاش جدی می‌کنند.