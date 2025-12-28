تغییرات در راه کادر فنی تیم ملی والیبال/ پیاتزا دست به انتخاب زده است؟

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال ایران در سال ۲۰۲۶ رقابتهای مهمی را پیش رو دارد. اولین و جدیترین مسابقه بلندقامتان ایران رقابتهای قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ است که از ۱۳ تا ۲۲ شهریور ماه سال آینده به میزبانی ژاپن برگزار خواهد شد. این مسابقات نخستین مرحله انتخابی المپیک ۲۰۲۸ هم به حساب میآید و برای والیبال ایران اهمیت زیادی دارد.
روبرتو پیاتزا که در سال جاری هدایت تیم ملی والیبال ایران را در دو رویداد لیگ ملتهای والیبال و قهرمانی جهان را برعهده داشت، حالا به دنبال تغییر در کادر فنی و ترکیب بازیکنان است. پیش از این امیر خوش خبر سرپرست تیم ملی والیبال ایران در گفتگو با خبرنگار مهر از تغییرات احتمالی در کادر فنی و بازیکنان تیم ملی از سوی سرمربی تیم خبر داده بود.
به گفته امیر خوشخبر سرپرست تیم ملی والیبال ایران پیاتزا به دنبال جذب بازیکنان جوان به تیم ملی والیبال ایران است چرا که او راهی را آغاز کرده و اعتقاد دارد کشور ما استعدادهای جوان و خوبی دارد. حتی در زمان برگزاری لیگ ملتها و مسابقات جهانی، او تیم ملی جوانان را زیر نظر داشت و به دقت عملکرد آنها را دنبال میکرد. احتمالاً تعدادی از بازیکنان جوانان به اردوی تیم ملی دعوت خواهند شد.
حالا طبق پیگیری خبرنگار مهر، رضا مؤمنی مقدم سرمربی تیم والیبال جوانان که سه قهرمانی در رده جوانان در مسابقات جهانی را در کارنامه خود دارد، یکی از گزینههای دستیاری پیاتزا است. تیم ملی والیبال جوانان با هدایت غلامرضا مؤمنی مقدم عنوان قهرمانی جهان را به دست آورد. این مسابقات شهریور ماه برگزار شد و شاگردان مؤمنی مقدم با شکست تیمهای لهستان، کانادا، کره جنوبی، پورتوریکو و قزاقستان، آرژانتین، آمریکا و ایتالیا به عنوان قهرمانی رسیدند. پیش از این تیم ملی والیبال ایران در سالهای ۲۰۱۹، ۲۰۲۳ و ۲۰۲۵ به مقام قهرمانی جهان رسیده بود.
غلامرضا مؤمنی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تأیید عدم تمدید قرارداد خود با تیم ملی والیبال جوانان گفت: حکمم تا بعد از مسابقات جهانی جوانان بود که مسئولیت تیم جوانان با من بود. خدا را شکر این مسئولیت با نتیجه خوبی به پایان رسید. برای سال جدید هنوز هیچ تصمیم قطعی گرفته نشده است و تماماً بستگی به تصمیمات فدراسیون دارد. من در هر صورت تابع تصمیمات فدراسیون خواهم بود و سعی میکنم تا جایی که میتوانیم به والیبال کشور کمک کنم. هنوز هیچ صحبتی از طرف فدراسیون نشده است و اگر هم حرفی در این زمینه مطرح شده، صرفاً گمانهزنی بوده است.
وی در مورد تغییر ردههای سنی از سوی فدراسیون جهانی والیبال گفت: هر مسئولیتی که فدراسیون در هر مقطعی به من سپرده است؛ سعی کردم به کمک همکارانم کار خوب را انجام بدهیم و نتیجه خوب بگیریم که باعث شادی همه شود. این قاعده هم مستثنی نیست و هر تصمیمی که فدراسیون بگیرد تابع آن هستم. با توجه به اینکه رده سنی از سوی فدراسیون والیبال جهانی تغییر کرد، مسابقات جهانی جوانان هر سه سال یک بار برگزار میشود و برای سال جدید تیم ملی والیبال جوانان کار خاصی نخواهد داشت. اما باز هم باید دید فدراسیون چه برنامهای دارد و چه تصمیماتی گرفته میشود. مهم این است که من هم مثل بقیه مربیان که در خدمت تیمهای ملی بودیم به والیبال کمک کنیم. اما هنوز هیچ تصمیمی نگرفتیم.
مؤمنی مقدم در پاسخ به این سوال که آیا جلسهای با پیاتزا یا رئیس فدراسیون در مورد این موضوع داشته است یا خیر، گفت: من هیچ جلسهای با آقای پیاتزا نداشتم. اما برای هر مربی، به ویژه من که ۱۸ سال سابقه مربیگری در تیمهای ملی دارم و ۱۲ مدال آسیایی و جهانی دارم. دو سال زمانی که ولاسکو سرمربی تیم ملی بود من در تیم ملی والیبال "ب" بود. در این مدت ۴ سال که سرمربی تیم ملی جوانان بودم و تجربههای زیادی کسب کردم. از آن زمان که با تیمهای ملی کار کردهام، بهویژه با تیمهای پایه، بهطور مستمر در حال خدمت به والیبال کشور بودهام و قطعاً ادامه فعالیت در تیم ملی بزرگسالان برای هر مربی یکی از آرزوهاست.
وی گفت: اکثر بازیکنانی که اکنون در تیمهای ملی حضور دارند، کسانی هستند که من با آنها کار کردهام، بنابراین اگر نیاز باشد، میتوانم در تیم ملی بزرگسالان نیز به این بچهها کمک کنم. البته تصمیم نهایی در مورد حضور من در تیم ملی بزرگسالان، به کادر فنی و فدراسیون والیبال بستگی دارد. در نهایت، هر تصمیمی که گرفته شود، من در خدمت والیبال کشور خواهیم بود و امیدوارم که هر تصمیمی که گرفته شود، به نفع تیم ملی و والیبال کشور باشد.
