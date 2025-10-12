به گزارش خبرنگار مهر، میلاد تقوی، درباره آمادگی تیمهای ملی والیبال برای حضور در بازیهای کشورهای اسلامی و رقابتهای جوانان بحرین اظهار داشت: خوشحالیم که امروز جزو فدراسیونهایی هستیم که بیشترین تعداد ورزشکار را در مراسم بدرقه دارند و انتظار میرود امسال نیز والیبال ایران یکی از طلاهای مهم تیمی کاروان را به ارمغان بیاورد.
تقوی گفت: در دوره قبلی تیم بانوان ما در ریاض نایبقهرمان شد و امیدواریم در این دوره نیز بتوانیم عنوان قهرمانی را حفظ کنیم. نگاه ما این است که ملیپوشان، حتی نسبت به مسابقات قبلی بهترین تلاش خود را انجام دهند و از نام و اعتبار والیبال ایران در این کاروان دفاع کنند.
وی در پاسخ به خبرنگار مهر درباره تأثیر عدم صدور مجوز سه بازیکن خانم بر تیم ملی خاطرنشان کرد: سه تن از بهترین بازیکنان ما هنوز اجازه حضور در بازیهای آسیایی را دریافت نکردهاند که به نظر من یک آسیب جدی به تیم وارد میکند. حتی با وجود این سه بازیکن نیز کار بسیار سختی برای دفاع از عنوان قهرمانی داریم، اما تیم با تمام قدرت تلاش خواهد کرد. امیدواریم این مشکل ظرف یکی دو روز آینده حل شود.
تقوی درباره وضعیت بازیکنان و آمادگی تیم گفت: تیم ما در دورههای اخیر برخی آسیبدیدگیها داشت اما بازیکنانی که بهبود یافتهاند و برگشتهاند با تجربه هستند و میتوانند به تیم کمک کنند. هرچند بازیکنان جوان بسیار با انگیزه و پرتلاش هستند تجربه آنها نیز در کنار انگیزه و تلاش میتواند باعث کسب بهترین نتایج شود.
رئیس فدراسیون والیبال در ادامه توضیح داد: حدود یک ماه پیش برنامه رقابتهای لیگ برتر اعلام شد، اما به دلیل زمانبندی بازیهای کشورهای اسلامی و بحرین لیگ به تعویق افتاد. ما بیش از چهار ایمیل به فدراسیون جهانی ارسال کردیم و جلسه وبیناری با آنها داشتیم تا اجازه دهند تیم ما بتواند در بهترین شرایط آمادگی حضور داشته باشد. در نهایت با توجه به مقررات جهانی و داخلی، برنامهها با نظر باشگاهها به تعویق افتاد که همه باشگاهها از این تصمیم راضی نبودند، اما این تصمیم منطقی و ضروری بود.
تقوی گفت: با حمایت وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک و فدراسیون، تیمهای ملی والیبال ایران با آمادگی کامل در رقابتهای جوانان بحرین و بازیهای کشورهای اسلامی حضور خواهند داشت و امیدواریم بتوانیم نتایج درخشانی کسب کنیم.
