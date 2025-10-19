صادقی: مقابله با بحران جمعیت در گرو تغییر نگرش فرهنگی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صادقی در سومین جلسه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استان اظهار داشت: کاهش نرخ رشد جمعیت بزرگ‌ترین تهدید برای امنیت ملی کشور است و بر اساس مطالعات انجام‌شده، در صورت تداوم روند فعلی، جمعیت ایران تا سال ۱۴۸۰ به کمتر از ۴۰ میلیون نفر خواهد رسید.

وی افزود: این پدیده تنها مختص ایران نیست و بسیاری از کشورهای اروپایی، روسیه و حتی چین نیز با بحران مشابه روبه‌رو هستند.

صادقی با تأکید بر اینکه علت اصلی بحران جمعیت در تغییر نگرش‌ها، ارزش‌ها و سبک زندگی جوامع نهفته است، گفت: گرانی فرزندآوری، کمبود مهدکودک و هزینه‌های بالای نگهداری کودک از مهم‌ترین دلایل کاهش تمایل خانواده‌ها به داشتن فرزند بیشتر است.

وی نقش رسانه‌ها را در اصلاح این نگرش بسیار مهم دانست و اظهار کرد: شبکه استانی و سایر رسانه‌های محلی باید با بهره‌گیری از چهره‌های مرجع اجتماعی نظیر پزشکان، هنرمندان، اساتید دانشگاه و مدیران موفق، در ترویج فرهنگ فرزندآوری و ازدواج پایدار نقش‌آفرینی کنند.

استاندار زنجان همچنین بر پخش انیمیشن‌ها و تولیدات فرهنگی مرتبط با جوانی جمعیت در زمان‌های پربیننده تلویزیون تأکید کرد.

صادقی به موضوع ناباروری و ضرورت حمایت از زنان سرپرست خانوار اشاره کرد و افزود: کمیته امداد اقدامات خوبی در این زمینه انجام داده اما لازم است ظرفیت بیمارستان‌ها و مراکز درمانی نیز در حمایت از خانواده‌ها تقویت شود.

وی با تأکید بر اهمیت تأمین زمین و مسکن برای جوانان گفت: در شهرهایی که محدودیت زمین دارند، می‌توان از ظرفیت الحاق روستاهای اطراف یا تخصیص زمین در مناطق نزدیک استفاده کرد. شورای مسکن استان باید مصوبات خود را در این زمینه به‌صورت ویژه پیگیری کند.

استاندار زنجان با اشاره به برگزاری رویداد جایزه جوانی جمعیت گفت: دستگاه‌های اجرایی از جمله اداره کل ورزش و جوانان، کمیته امداد، فرهنگ و ارشاد اسلامی و حوزه هنری باید در برگزاری این جشنواره و اعطای جوایز همکاری کنند.

وی افزود: در اجرای ماده ۲۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، همه دستگاه‌های فرهنگی و رسانه‌ای موظفند محتوای آموزشی و فرهنگی متناسب با ترویج فرزندآوری تولید و منتشر کنند.