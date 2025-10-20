صادقی: زنجان آماده گسترش دیپلماسی فرهنگی و تجارت بین کشورهای اکو است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن صادقی، ظهر دوشنبه در آئین افتتاحیه اجلاس شورای نمایندگان دائم اکو اظهار کرد: قدمت زنجان به هزاره سوم قبل از میلاد باز میگردد و همواره در طول تاریخ پلی میان شرق و غرب و جایگاهی در تعامل و هم افزایی تمدنها بوده است و حضور کشورهای اکو در زنجان فرصتی ارزشمند برای آشنایی، افزایش دوستیها و توسعه همکاریها میان ملتهای بزرگ عضو اکو بهشمار میآید.
وی یادآور شد: زنجان با موقعیت ممتاز در مسیر کریدورهای ترانزیتی شمال - جنوب و شرق-غرب، و با بهره مندی از زیر ساختهای ریلی، جادهای و هوایی پیشرفته یک قطب صنعتی کشاورزی و فناوریهای نوین در منطقه شمال غرب کشور و به عنوان هاب لجستیک ایران شناخته میشود.
استاندار زنجان بیان کرد: این موقعیت میتواند زمینههای گستردهای برای افزایش سرمایهگذاری تجارت و صادرات محصولات غذایی، معدنی و صنعتی و همکاری مؤثر بین استان زنجان با همه کشورهای عضو اکو فراهم آورد.
وی با اشاره به اینکه زنجان در سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ میلادی میزبان پنج دوره جشنواره بینالمللی غذای اکو - راه ابریشم بوده است، خاطرنشان کرد: این اقدامات در بیانیه نهایی نشست وزرای خارجه اکو در سال ۲۰۱۸، به عنوان نمونهای موفق از همکاری فرهنگی منطقهای مورد تقدیر قرار گرفت و قصد داریم این رویداد مهم فرهنگی و گردشگری را دوباره احیا کنیم.
صادقی با ارائه پنج پیشنهاد برای تعمیق و استمرار پیوندها بین کشورهای عضو اکو عنوان کرد: تأسیس موزه اکو - راه ابریشم در شهر زنجان پیشنهاد نخست است که میتواند محلی دائمی برای تمرکز ارائه و نمایش آثار فاخر تاریخی فرهنگی و صنایع دستی کشورهای عضو فراهم آورده و به مرکزی برای گسترش دیپلماسی عمومی، تبادلات فرهنگی و توسعه شناخت متقابل ملتهای منطقه تبدیل شود.
وی یکی از چشماندازهای آینده را تبدیل زنجان به پایتخت گردشگری اکو تا سال ۲۰۲۹ است خواند و گفت: دومین پیشنهاد، توسعه همکاریهای شهری، علمی دانشگاهی، ورزشی، فرهنگی و هنری میان استان زنجان و کشورهای عضو اکو است.
استاندار زنجان ادامه داد: در این راستا گسترش پیوندهای خواهر خواندگی بین شهرها و شهرداران استان زنجان و شهرهای منتخب در کشورهای عضو اکو برگزاری جشنوارهها، نمایشگاهها و برنامههای مشترک فرهنگی و اقتصادی، میتواند دوستی ملتهای منطقه را بیش از پیش تعمیق و ماندگار کند.
وی با اشاره به وجود ظرفیت بالای پزشکی و درمانی در استان زنجان تصریح کرد: در زمینه خدمات پزشکی، ارتقای سلامت عمومی، ارتقای توریسمدرمانی بین کشورهای عضو میتواند همکاریهای لازم ایجاد شود و مرکز مدیریت منطقهای شبکه پزشکان اکو و پزشکان بدون مرز سازمان اکو و مدیریت منطقهای دیپلماتی علمی اکو در زنجان پایه گذاری شود.
صادقی اظهار کرد: ظرفیت بالای آموزش عالی استان و پارکهای علم و فن آوری زمینه مناسبی برای همکاری -علمی پژوهشی و برگزاری دورههای مشترک آموزشی، پژوهشی، تبادل استاد و جذب دانشجو بین کشورهای عضو اکو است.
وی افزود: همچنین این آمادگی وجود دارد تا در محل نمایشگاههای بینالمللی استان زنجان فضای دائمی برای استقرار غرفههای عرضه کالاها و خدمات صادراتی کشورهای عضو اکو، اختصاص یابد.
استاندار زنجان خاطرنشان کرد: بخش خصوصی و فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی صنعت و کشاورزی زنجان نیز با علاقهمندی کامل آمادگی خود را برای میزبانی دبیرخانه دائمی اتاقهای بازرگانی اکو در شهر زنجان اعلام میدارد.
