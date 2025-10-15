به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا ملانوریشمسی عصر چهارشنبه در جلسه ستاد استانی هفدهمین دوره مسابقات کشوری قرآنی «مدهامتان»، اظهار کرد: برکات معنوی چنین فضای فرهنگی، گسترده و ماندگار است و امید داریم یکی از آثار آن نزول رحمت الهی و بارش باران باشد.
وی همچنین با اشاره به جامعیت آموزههای قرآن کریم افزود: هر آنچه انسان برای زندگی، مدیریت، اخلاق، هنر و تعامل اجتماعی نیاز دارد در قرآن وجود دارد و اگر جامعهای قرآنی و مسجدی شکل گیرد، بسیاری از مشکلات فرهنگی و اجتماعی از بین خواهد رفت.
استاندار همدان با بیان اینکه مسجد در صدر اسلام محور همه فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه بود، گفت: امروز باید کارکرد اصیل مسجد را احیا کنیم؛ جایی که نوجوانان و جوانان رشد یافته و از پایگاه مسجد وارد عرصه خدمت به مردم شوند.
ملانوری ادامه داد: جامعهای که قرآنی، مسجدی و مکتبی باشد، دچار آسیبهای اجتماعی نمیشود و کسانی که در جستوجوی برکت و رحمت الهی هستند، باید به قرآن بازگردند و بر مسیر الهی پافشاری کنند.
وی مسابقات قرآنی «مدهامتان» را زمینهساز فعالتر شدن ظرفیتهای قرآنی در همدان دانست و افزود: اگر این دوره با موفقیت برگزار شود، میتوان دبیرخانه دائمی آن را در استان مستقر کرد تا فعالیتهای قرآنی بهصورت مستمر در شهرها و شهرستانها ادامه یابد.
ملانوریشمسی در پایان تصریح کرد: جامعه قرآنی، جامعهای آرام، اخلاقی، امیدوار و متعهد است و اگر قرآن محور امور قرار گیرد، فضای عمومی استان با نشاط و با برکت خواهد شد.
