برگزاری دومین جشنواره «دین و رسانه» در استان همدان

علی صیادی در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری دومین جشنواره مطبوعات استانی «دین و رسانه» در استان همدان خبر داد.

وی گفت: پس از برگزاری موفق جشنواره «دین و رسانه» در سال گذشته و استقبال اهالی رسانه استان از این رویداد، امسال با تجربه بیشتر و با اضافه کردن بخش فیلم‌های مستند تلویزیونی و کانال‌های فرهنگی فعال در فضای مجازی، دومین جشنواره استانی «دین و رسانه» را با هدف به نمایش گذاشتن اقدامات اصحاب رسانه استان دارالمومنین و دارالمجاهدین همدان در حوزه ترویج فرهنگ غنی دینی برگزار می‌کنیم.

وی همچنین عنوان کرد: علاقه مندان و فعالان در حوزه رسانه می توانند آثار خود را در قالب عکس، فیلم مستند و تحلیل و گزارش با موضوع فرهنگ دینی و قرآنی به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

مدیر روابط عمومی سازمان تبلیغات اسلامی استان همدان یادآور شد: آثار ارسالی باید در سال ۹۶ تولید شده و در یکی از رسانه‌های استان مانند مطبوعات محلی، خبرگزاری‌های استانی، پایگاه‌های خبری و کانال‌های فرهنگی فضای مجازی استان، با نام صاحب اثر یا تاییدیه رسانه متبوع منتشر شده باشد.

وی با اشاره به اینکه عکاسان خبری و سازندگان فیلم‌های مستند از این قاعده مستثنی بوده و نیازی نیست آثار آن ها حتما در رسانه‌ها منتشر و یا نمایش داده شده باشد، عنوان کرد: هر فرد می‌تواند در هر سه قالب و موضوع ذکرشده در جشنواره شرکت کند به شرط آنکه آثار ارسالی پیش از این در مسابقه‌ مشابهی شرکت نکرده باشند.

صیادی عنوان کرد: اهالی رسانه‌های استان همدان باید آثار خود را از ۲۵ دیماه تا پایان بهمن ماه ۹۶ به دبیرخانه جشنواره به نشانی همدان- میدان فلسطین- خیابان خبرنگار- سازمان تبلیغات اسلامی، کانال‌های تلگرامی و سروش به آدرس @din_resaneh۹۶ یا به رایانامه resanh.tabligh@gmail.com ارسال کنند.

مدیر روابط عمومی سازمان تبلیغات اسلامی استان همدان افزود: اختتامیه جشنواره و معرفی برگزیدگان ۳۰ فروردین ماه ۹۷ همزمان با میلاد با سعادت امام حسین (ع) برگزار و به برگزیده شدگان بخش‌های چهارگانه (فیلم، عکس، رسانه‌های دیجیتال و فضای مجازی و رسانه‌های مکتوب)، تندیس جشنواره و هدایای نفیسی اهدا می شود.

وی یادآور شد: دومین جشنواره مطبوعات استانی «دین و رسانه» به همت کانون صراط منیر و با مشارکت اداره کل تبلیغات اسلامی استان همدان برگزار می‌شود.