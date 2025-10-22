میرتاج الدینی: کاش بودجه بازیکن فوتبال را به کار فرهنگی در مساجد بدهیم

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام «محمدرضا میرتاجالدینی»، مشاور حقوقی رئیس مجلس و حجتالاسلام «علیرضا سلیمی»، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر، پردیس و عضو هیئت رئیسه مجلس با حضور در ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور ضمن دیدار و گفتوگو با حجت الاسلام «علی ملانوری» مشاور وزیر و رییس این ستاد از مرکز ارتباطات مردمی مساجد کشور (همراه مسجد) بازدید کرد.
در ابتدای این بازدید شرحی از فعالیتهای مرکز ارتباطات مردمی مساجد کشور (همراه مسجد) از زمان آغاز به کار این مرکز تاکنون ارائه شد از جمله اینکه تا به امروز ۱۵ هزار تماس با مرکز برقرار و دو هزار پرونده تشکیل شده که از این میان تعداد ۱۲۰۰ پرونده پاسخ داده شده است.
در ادامه و پس از توضیحات کارشناسان این مرکز، حجتالاسلام میرتاجالدینی طی سخنانی با اشاره به تاثیر مرکز همراه مسجد در ایجاد پیوند میان وثیق میان مردم و مسجد اظهار کرد: این مرکز ابتکار جالبی بود که به همت کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور از دوسال قبل ایجاد و ثمرات و برکات فراوانی داشته است.
مشاور حقوقی رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: در واقع مرکز ارتباطات مردمی مساجد کشور (همراه مسجد) به مثابه مرجع و جایگاهی است که وقتی مردم میخواهند در مورد مسجد محله شان مسأله ای را بیان کنند میتوانند با این مرکز تماس برقرار کرده و موضوعات مورد نظر را طرح کنند اما مسأله ای که وجود دارد این است که اطلاعات را نباید فقط در این مرکز حفظ کرد بلکه باید با مجموعه دستگاهای و نهادهایی که با مساجد کار میکنند از جمله سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان تبلیغات اسلامی و سایر نهادهای مرتبط؛ مشکلات و مسائل را مطرح کرد تا از این رهگذر مسائل حل شود.
وی افزود: تا به امروز بسیاری از فعالیتهای کانونهای مساجد در کشور تبدیل به یک فعالیت نهادینه شده است که از جمله آنها میتوان به طرح «تلاوت نور» اشاره کرد که طی آن در مساجد سراسر کشور بعد از اقامه نماز جماعت یک صفحه قرآن میخوانند؛ این طرح بسیار ارزشمند و ماندگار بود.
حجت الاسلام میرتاجالدینی در مورد نقشآفرینی مرکز ارتباطات مردمی مساجد کشور (همراه مسجد) در قرارگاه ملی مسجد در راستای انتقال مشکلات مساجد تصریح کرد: قرارگاه ملی مسجد مدتی است که با عضویت دستگاهها و نهادهای مختلف شکل گرفته است، این قرارگاه گامی در راستای تحقق مسجد تراز است که مقام معظم رهبری بارها نسبت به آن تاکید کردند؛ لذا ما باید برای تحقق منویات ایشان در قرارگاه ملی مسجد فعالیت داشته باشیم و البته که لازمه این کار این است که اطلاعات کامل داشته باشیم؛ در این راستا «همراه مسجد» از مراکزی است که میتواند کمک کند که این اطلاعات منسجم شده شکل بگیرد تا ببینیم چه تعداد از مساجد برقرار است.
مشاور حقوقی رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: مسأله دیگری که باید به آن توجه داشته باشیم و (همراه مسجد) میتواند در تحقق آن تأثیرگذار باشد رتبه بندی مساجد است؛ ما در دورهای روی این مسأله بسیار کار کردیم و حدود ۱۲۰ شاخص را برای رتبه بندی مساجد در نظر گرفتیم؛ از نظر من دستگاهها و سازمانهای مختلف از سازمان اوقاف و امور خیریه گرفته تا سازمان تبلیغات اسلامی و مرکز رسیدگی به امور مساجد و دیگر اعضای قرارگاه ملی مساجد باید تلاش کنند تا نهایتاً رضایت مندی مردم از مساجد محقق شود.
بر پایه این گزارش: در ادامه حجت الاسلام سلیمی گفت: خداوند در قرآن کریم میفرماید: «إِنَّمَا یَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَی الزَّکَاةَ وَلَمْ یَخْشَ إِلَّا اللَّهَ ۖ فَعَسَیٰ أُولَٰئِکَ أَنْ یَکُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِین»، این آیه به عمران مساجد میپردازد اما باید توجه داشته باشیم که تنها بخشی از عمران مساجد مربوط به عمران فیزیکی است، به بیان دیگر عمران و آبادی مسجد فقط به شکلگیری ساختمان آباد نیست بلکه به معنای مسجدی است که محل آمد و شد مردم و مرکز تصمیم گیری برای منطقه باشد.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: مسجد همواره در طول تاریخ اسلام نقش مهمی را ایفا کرده است؛ گاهی مرکز تربیت دینی و معنوی و گاهی پایگاه دفاع از اسلام، دفاع از مکتب تشیع و دفاع از نظام اسلامی بودن است، در صدر اسلام که اساساً مسجد اتاق فرماندهی بوده است و هر موضوعی در آن دوران در مسجد طرح میشد، بنابراین مسجد اصالت جامعه اسلام، مکتب تشیع و اساساً کشورهایی است که رنگی از تشیع دارند.
وی ادامه داد: مساجد حتی حوزههای علمیه را تغذیه میکنند چراکه این بچههای مسجدی هستند که حوزه میروند، از سوی دیگر مراسم ایام محرم و صفر توسط بچههای مسجد برگزار میشود، ایامی که امام خمینی (ره) در موردش آن فرمود: این محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است.
حجت الاسلام سلیمی گفت: با توجه به آنچه که اشاره شد تعدد فعالیت در مسجد میتواند عمران معنوی مساجد را محقق سازد و در این راستا یکی از مجموعههایی که برای آبادانی مساجد تلاش میکنند کانونهای مساجد هستند که قطعاً با تقویت بودجه و حمایت مضاعف میتوانند مؤثرتر از آنچه که اکنون هستند در عرصه فرهنگ مساجد عمل کنند.
وی افزود: عمده بودجه فرهنگی کشور به سمت حوزههای دیگری است و ای کاش به سمت و سوی مساجد و بر اساس عدالت بود؛ اما با وجود همه این موارد و محدودیتهای بودجهای که وجود داشته است، از نظر من کانونهای مساجد فعالیتهای خوبی داشته اند هرچند که باید این روند تقویت شود.
حجتالاسلام سلیمی گفت: اکنون ۸۰ هزار مسجد در سراسر کشور داریم، کاش بودجه یک بازیکن فوتبال و نه حتی بازیکن تیم ملی را به کار فرهنگی در مسجد اختصاص میدادیم، من مختلف این فعالیتها نیستم اما معتقدم میتوان بودجههایی از این دست را ولو کمتر به مسجد اختصاص داد.
این گزارش میافزاید: در ادامه حجت الاسلام والمسلمین میرتاجالدینی با مرکز ارتباطات مردمی مساجد کشور (همراه مسجد) تماس گرفت؛ همچنین در پایان نیز مشاور حقوق رییس مجلس و عضو هیئت رئیسه خانه ملت امضا و متنی را در بخش تابلوی یادبود همراه مسجد ثبت کرده و نوشتند.
گفتنی است؛ در این دیدار «مرتضی کریمی» مدیرکل هماهنگی امور ستادی، روابط عمومی و بینالملل ستاد هماهنگی کانونهای مساجد کشور؛ حجت الاسلام «حسین ابوترابی» مشاور رییس ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور در امور مجلس؛ نیز حضور داشتند.
