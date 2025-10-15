  1. استانها
۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۲۶

یک کشته و چهار مصدوم بر اثر تصادف در اتوبان معلم اصفهان

اصفهان- رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان گفت: تصادف پراید و سراتو جان یک مرد را گرفت و چهار نفر را روانه بیمارستان کرد.

علیرضا زمانپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۹:۲۶ شامگاه بیست‌وسوم مهرماه، گزارش یک حادثه رانندگی در اتوبان معلم، دو کیلومتر پس از پمپ‌بنزین هشت‌بهشت به سمت اصفهان، به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس اعلام شد.

به‌گفته وی، در این سانحه که میان دو خودرو سواری پراید و سراتو رخ داد، بلافاصله دو کد اورژانس به محل اعزام شد.

زمانپور افزود: یکی از سرنشینان مرد خودرو پراید در دم جان باخت و چهار نفر دیگر شامل دو مرد، یک زن و یک کودک پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی، به بیمارستان گلدیس شاهین‌شهر منتقل شدند.

رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان با اشاره به شدت برخورد، گفت: نیروهای امدادی پس از ایمن‌سازی صحنه و رسیدگی به مصدومان، عملیات خود را در کمترین زمان ممکن به پایان رساندند.

وی از رانندگان خواست با توجه به افزایش تردد در محورهای اطراف اصفهان در ساعات شب، ضمن رعایت سرعت مجاز و فاصله ایمنی، از بروز حوادث مشابه جلوگیری کنند.

