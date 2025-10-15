  1. استانها
  2. گلستان
۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۴۸

صادقی: ۱۴درصد مصدومان و ۱۹ درصد متوفیات تصادفات در گنبد کاهش داشته است

صادقی: ۱۴درصد مصدومان و ۱۹ درصد متوفیات تصادفات در گنبد کاهش داشته است

گنبد-فرماندهی انتظامی شهرستان گنبدکاووس از کاهش ۱۴درصدی مصدومان و ۱۹ درصد متوفیات تصادفات در گنبدکاووس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ستاد نادعلی صادقی اظهار کرد: آمار حاصله پلیس راهور شهرستان حاکی از کاهش ۱۴ درصدی مصدومین و ۱۹ درصدی متوفیان تصادفات در گنبدکاووس در ۶ ماهه نخست سال در مقایسه با سال گذشته است.

این مقام انتظامی برنامه ریزی در افزایش ارتقاء ایمنی ترافیکی را ضرورتی مهم در حوزه کاهش حوادث و سوانح رانندگی دانست و گفت: آموزش و فرهنگ سازی گامی مؤثر در راستای ارتقاء سطح دانش و آگاهی مردم در این حوزه به شمار می‌رود.

صادقی ضمن توصیه‌هایی به منظور کاهش حوادث و سوانح رانندگی، از شهروندان خواست با توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی، در حفظ جان و مال خود و دیگران کوشا باشند.

کد خبر 6623620

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها