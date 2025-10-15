صادقی: ۱۴درصد مصدومان و ۱۹ درصد متوفیات تصادفات در گنبد کاهش داشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ستاد نادعلی صادقی اظهار کرد: آمار حاصله پلیس راهور شهرستان حاکی از کاهش ۱۴ درصدی مصدومین و ۱۹ درصدی متوفیان تصادفات در گنبدکاووس در ۶ ماهه نخست سال در مقایسه با سال گذشته است.

این مقام انتظامی برنامه ریزی در افزایش ارتقاء ایمنی ترافیکی را ضرورتی مهم در حوزه کاهش حوادث و سوانح رانندگی دانست و گفت: آموزش و فرهنگ سازی گامی مؤثر در راستای ارتقاء سطح دانش و آگاهی مردم در این حوزه به شمار می‌رود.

صادقی ضمن توصیه‌هایی به منظور کاهش حوادث و سوانح رانندگی، از شهروندان خواست با توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی، در حفظ جان و مال خود و دیگران کوشا باشند.