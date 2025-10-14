به گزارش خبرنگار مهر، میثم قدمی شامگاه سه شنبه در بازدید از محورهای مواصلاتی سمنان با بیان اینکه عملیات اصلاح نقاط حادثه خیز محور گرمسار- سمنان محدوده سردره در حال اجرا است، ابراز داشت: این پروژه دو فاز اجرایی دارد.

وی با بیان اینکه فاز نخست پروژه با پیشرفت ۱۰۰ درصدی و اعتبار ۵۵ میلیارد تومانی به پایان رسیده است، افزود: مرحله اول طرح شامل زیرسازی، ترانشه برداری، خاک ریزی و ساخت و تعریض ابنیه فنی است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان سمنان با بیان فاز دوم طرح در حال اجرا است، ابراز داشت: این عملیات شامل اجرای لایه‌های اساس و روکش آسفالت در محور مذکور است.

قدمی با بیان اینکه فاز دوم ۶۰ میلیارد تومان اعتبار دارد، تصریح کرد: تاکنون ۴۰ درصد این طرح پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی با بیان اینکه هدف از تعریف این پروژه کاهش تلفات جاده‌ای و افزایش ایمنی کاربران است، افزود: امیدواریم با تزریق به موقع اعتبارات طرح تا پایان سال جاری به بهره برداری برسد.