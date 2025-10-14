  1. استانها
نقاط حادثه خیز در محور گرمسار-سمنان اصلاح می‌شود

سمنان- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان سمنان از اصلاح نقاط حادثه خیز در محور گرمسار به سمنان خبر داد و گفت: این طرح با ۱۱۵ میلیارد تومان اعتبار در حال اجرا است.

به گزارش خبرنگار مهر، میثم قدمی شامگاه سه شنبه در بازدید از محورهای مواصلاتی سمنان با بیان اینکه عملیات اصلاح نقاط حادثه خیز محور گرمسار- سمنان محدوده سردره در حال اجرا است، ابراز داشت: این پروژه دو فاز اجرایی دارد.

وی با بیان اینکه فاز نخست پروژه با پیشرفت ۱۰۰ درصدی و اعتبار ۵۵ میلیارد تومانی به پایان رسیده است، افزود: مرحله اول طرح شامل زیرسازی، ترانشه برداری، خاک ریزی و ساخت و تعریض ابنیه فنی است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان سمنان با بیان فاز دوم طرح در حال اجرا است، ابراز داشت: این عملیات شامل اجرای لایه‌های اساس و روکش آسفالت در محور مذکور است.

قدمی با بیان اینکه فاز دوم ۶۰ میلیارد تومان اعتبار دارد، تصریح کرد: تاکنون ۴۰ درصد این طرح پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی با بیان اینکه هدف از تعریف این پروژه کاهش تلفات جاده‌ای و افزایش ایمنی کاربران است، افزود: امیدواریم با تزریق به موقع اعتبارات طرح تا پایان سال جاری به بهره برداری برسد.

